Cameroun: Yahra 2021 - Clap de fin dimanche

En attendant le verdict de la compétition, les paris vont bon train au village du festival, à l'esplanade de l'Hôtel de ville de Yaoundé.

Le festival du premier film international Yarha entre en gare ce dimanche 7 novembre. Pour cet acte 8, plus de 200 films sont en compétition et seuls 50 seront choisis, dont 10 en sélection officielle et en compétition, en plus des catégories « hors compétition », « Focus pays », « Pays hôte ». 48 heures avant le clap de fin, difficile de se prononcer sur les potentiels gagnants, d'autant plus que la compétition est très ouverte et les sujets variés.

Parmi les films au programme, on note ainsi plusieurs genres cinématographiques dont les films documentaires, d'action, de comédie, d'aventure, d'horreur, les drames, entre autres. Plusieurs pays sont représentés parmi lesquels le Cameroun, le Burkina-Faso, le Togo, le Mali, le Canada, la Namibie, pour ne citer que ceux-ci. Les films en compétition sont entre autres, « La Glissade » de Gérard Essomba, « Chariots of The Gods » d'Anurin Nwunembo, « Les femmes du pavillon J » » de Mohamed Nadif, « 4th Generation » de Chinopoh Cosson.

Au village du festival à l'esplanade de l'Hôtel de ville de Yaoundé, les paris vont bon train. Le climat clément ce jeudi laisse présager un bon déroulement des activités. Il est plus de 11h, l'atmosphère est douce. Pas trop de soleil, la pluie ne s'est pas encore signalée. Les équipes de travail sont aux aguets.

Au sixième jour de la semaine internationale du premier film, Yarha, « aucun incident majeur n'a été enregistré », ont assuré les organisateurs. « Au premier jour des projections dans les salles nous avons eu l'agréable surprise de constater que les populations de Yaoundé apprécient la tente destinée aux projections. Ce qui fait que les films qui devraient être passer à Sita Bella ont pu se projeter ici au village du festival, de 15h à 18h avant l'ouverture qui était prévue pour les films en compétition. Les gens sont restés jusqu'à 23h30. Malgré la pluie qui a empêché certaines animations, nous avons passé une belle journée », se félicite promotrice du festival, Sylvie Nwet.