Cameroun: Fièvre jaune - Déjà huit décès

Après quatre ans d'accalmie, la maladie a ressurgi dans le pays depuis les trois derniers mois.

34 cas positifs et huit décès enregistrés depuis le début d'année. La courbe épidémiologique des cas de fièvre jaune monte. L'épidémie fait des ravages depuis trois mois dans sept régions du pays. L'Extrême-Nord, le Nord, le Nord-Ouest, l'Ouest, Littoral, l'Est et l'Adamaoua sont en alerte. Les districts de Makary, Goulfey, Vele, Kousseri, Maga, Yagoua, Mogodé, Guider, Garoua, Malentouen, Dschang, Bafang, Bamenda, Yabassi (Cité des palmiers et Nylon), Eséka, et Yokadouma sont touchés par le virus Amaril. 11% des cas sont des enfants de moins de 5 ans. 11 autres de 5 à 9 ans. 22 de 15 à 19 ans. 5 de 20 à 24 ans et 50% de plus de 25 ans.

Le Programme élargi de vaccination (PEV) et la Direction de la lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies du ministère de la Santé publique peaufinent depuis hier leur stratégie de riposte. À cet effet, une réunion de crise s'est tenue au Centre de coordination des opérations d'urgences de santé publique à Yaoundé. « La transmission active de la fièvre jaune est effective dans notre pays.

Si rien n'est fait, le virus Amaril va davantage se propager. Et dans ce cas, notre pays risque d'être qualifié de dangereux vis-à-vis des autres. Des voyages à destination du Cameroun pourraient être déconseillés et des restrictions sanitaires imposées aux voyageurs qui partent d'ici », prévient le Dr Shalom Tchokfe Ndoula, secrétaire permanent du PEV.

La fièvre jaune est de retour après quatre ans d'accalmie. Les données recueillies auprès du ministère de la Santé publique font état de quatre cas en 2017, trois en 2018, six en 2019 et trois en 2020. En 2015, l'on dénombrait 60 cas. Les agents du Minsanté s'activent depuis lors à rompre le cycle de transmission et à vacciner enfants et adultes. Le personnel de santé invite dès lors les populations à mettre un accent particulier sur l'hygiène et l'assainissement de l'environnement. L'utilisation des moustiquaires imprégnées et l'aspersion des insecticides s'imposent en urgence pour barrer la route à cette maladie transmise par des moustiques de genre Aedes et Haemagogus.