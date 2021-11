Cameroun: Festival africain de théâtre pour l'enfance et la jeunesse - La 13e édition annoncée

Etoundi Zeyang directeur du Fatej a dévoilé les grandes lignes de cet événement au cours d'une conférence de presse le 29 octobre dernier à Yaoundé.

Yaoundé et Douala abritent du 12 au 19 novembre prochain la 13e édition du Festival africain de théâtre pour l'enfance et la jeunesse (Fatej). C'est la principale information dévoilée par Etoundi Zeyang directeur du Fatej au cours de la conférence de presse qui s'est déroulée le 29 octobre dernier à Yaoundé. La cérémonie officielle d'ouverture de ce festival théâtral dédié au public jeune prévue le 13 novembre prochain sera couplée à la célébration des 40 ans du Théâtre au chocolat.

Si l'événement ne s'est pas tenu l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19, il compte bien tenir toutes ses promesses. « Le Fatej 2021 se veut un peu plus soft. Il va réunir sept pays pour 12 compagnies. Comme pays invités d'honneurs l'Autriche et la France. En ce qui concerne les spectacles Africains, il y aura le Nigeria, le Togo, le Congo et bien sûr le Burkina-Faso et le Cameroun qui aura quatre compagnies à savoir trois francophones et une anglophone », a précisé à l'occasion, Etoundi Zeyang.

Avec le sentiment que les compagnies africaines ne préparent les productions qu'elles sont allées à l'Etranger, le directeur du Fatej annonce par ailleurs une série de rencontres africaines, question d'imaginer des stratégies pour que ces productions tournent en Afrique avant d'aller ailleurs. La rencontre dénommée « Arc-en-ciel » sera l'occasion de rencontrer les compagnies des autres continents à l'effet de voir comment les autres productions du continent peuvent être introduites dans les réseaux mondiaux.

A Yaoundé, quatre sites ont été réquisitionnés : le monument de la Réunification qui sera un site de diffusion et en même temps le village du festival. L'Institut français va recevoir les deux tiers des productions du festival. Le Centre culturel camerounais et les galeries contemporaines de la place serviront de cadre à cet événement des arts de la scène.