Cameroun: Championnats du monde de scrabble - Le temps des honneurs

Eric Salvador Tchouyo, champion du monde de scrabble classique francophone et ses coéquipiers ont reçu mercredi dernier les félicitations du chef de l'Etat.

La jeunesse triomphante camerounaise s'est à nouveau illustrée. Déjà sacré à trois reprises sur le plan continental, le Cameroun a décroché pour la première fois le titre mondial de scrabble francophone. Eric Salvador Tchouyo est devenu champion du monde le 26 octobre dernier à Aix-les-Bains en France en venant à bout de son compatriote Amédée Assomo, par ailleurs président de la Fédération camerounaise de scrabble. Une performance intellectuelle saluée à sa juste valeur mercredi dernier par le président de la République, Paul Biya.

Dans une correspondance officielle, le chef de l'Etat a adressé ses sincères félicitations à Eric Salvador Tchouyo. Des encouragements associés à ceux de son épouse illustrant à juste titre son égale considération de toutes les disciplines sportives nationales. La prouesse cérébrale s'inscrit dans la vision d'une jeunesse qui s'implique, qui ose et qui s'affirme pour la fierté du Cameroun. « Le Cameroun confirme ainsi son statut de terre de champions, dans diverses disciplines et sur tous les continents », a indiqué le chef de l'Etat.

Le Cameroun sur le toit du scrabble mondial, c'est aussi le triomphe de la solidarité d'une équipe. Eric Salvador Tchouyo a pu bénéficier du soutien de ses coéquipiers et de ses encadreurs. Une communion qui a permis au Cameroun de ramener une belle moisson d'Aix-les-Bains dans l'Est de la France. Une médaille d'or et une d'argent aux championnats du monde de scrabble classique, une médaille de bronze aux championnats du monde des nations, derrière la France et la Côte d'Ivoire.

Et enfin, une médaille d'argent aux championnats du monde en paires. Des lauriers célébrés mardi dernier à l'ambassade du Cameroun en France avant le retour au bercail de la délégation camerounaise. « Vous avez donné par votre performance, tout au long de votre parcours durant ces championnats, une belle image du Cameroun conquérant et animé de l'esprit de vainqueur et montré le visage d'une équipe courageuse » a déclaré André-Magnus Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun France.