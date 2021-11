Cameroun: Développement du numérique chez les jeunes - Deux spécialistes chez le PM

Joseph Dion Ngute, s'est entretenu hier avec une délégation composée d'Alphonse Nafack et Félix Manoharan, respectivement fondateur d'un complexe scolaire et responsable stratégie éducation Europe-Moyen-Orient-Afrique chez Google Cloud.

Transformer et améliorer les systèmes éducatifs des pays africains pour préparer les jeunes à occuper les métiers du futur ainsi qu'à relever les défis d'une Afrique numérique ; faciliter l'accès à Internet et au Cloud pour les professionnels, les acteurs africains du monde de l'éducation, de la recherche-innovation et de l'industrie afin de permettre à ces derniers de soutenir efficacement la transformation numérique du continent.

Ce sont là, les objectifs visés par l'accord qui devrait unir dans les prochains jours, Google Cloud, plateforme fournie par Google et la Jacky Felly Nafack Institute of Technology (JFN-IT). Ce sont les contours de cette coopération qui ont été présentés hier après-midi au Premier ministre, chef du gouvernement par les responsables de ces deux structures. La délégation était ainsi constituée de Alphonse Nafack pour JFN-IT et de Félix Manoharan, responsable Stratégie Education Europe-Moyen-Orient-Afrique chez Google Cloud, l'un des leaders mondiaux de l'industrie du numérique.

Les deux structures sont liées par un partenariat qui a été signé le 14 avril 2021. Prenant la parole à l'issue de la rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Manoharan a indiqué que le but du partenariat liant les deux structures « est d'offrir des compétences clés aujourd'hui parmi les plus valorisées et les plus recherchées dans le monde et d'obtenir une certification Google Cloud pour les jeunes Camerounais, étudiants et professionnels ».

Il a précisé avoir été frappé par la compétence, l'envie de la jeunesse camerounaise de vouloir s'engager dans les métiers du numérique. Félix Manoharan a rappelé que cette technologie « est utilisé dans tous les domaines, et pas seulement celui de l'informatique et des sciences, mais aussi dans l'agriculture, la recherche médicale notamment et aussi par les créateurs de start-up pour lancer leurs entreprises avec un investissement minimum. C'est une technologie d'avenir ». Le Jacky Felly Nafack Institute of Technology a été lancé en octobre 2020.