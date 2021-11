Cameroun: Stratégie nationale de développement 20-30 - Les acteurs du Centre outillés

Elus, fonctionnaires, membres de la société civile du secteur privé, citoyens ont été briefés hier sur le contenu de la boussole du gouvernement pour la prochaine décennie.

Depuis le début de l'année, ils attendent parler de la Stratégie nationale de développement 20-30 (SND30), en parlent eux-mêmes mais savent-ils seulement à quoi elle renvoie concrètement. En tout cas depuis hier, les différents acteurs qui devront contribuer à la mise en œuvre de ce document de référence de l'action du gouvernement et de ses partenaires, en savent un peu plus.

C'était à la faveur de la session de vulgarisation de la SND30 dans la région du Centre. Une étape qui s'inscrit dans la campagne de présentation de ce document, entreprise par le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) depuis le 1er novembre dernier. Le gouverneur Nasseri Paul Bea qui lançait les travaux y était pour demander aux uns et aux autres (élus, responsables administratifs, secteur privé, société civile, population, etc.) de bien s'approprier cette stratégie qui se décline en quatre principales interventions: la transformation structurelle de l'économie; le développement du capital humain et du bien-être; la promotion de l'emploi et de l'insertion économique et enfin la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'Etat.

Mais c'est à Charles Assamba Ongodo, directeur général de la coopération et de l'intégration au Minepat, chef de délégation pour cette opération qu'est revenue la charge de dérouler l'objectif de cet exercice. « Il s'agit de vulgariser le document, de se l'approprier pour mieux comprendre, pour mieux contribuer », a-t-il indiqué.

En réalité, le Cameroun attend une participation active de tous à la réalisation des objectifs déclinés dans les quatre piliers de cette stratégie. Il est question de changer structurellement pour ce saut qualitatif, « le cap étant de faire du Cameroun, un nouveau pays industrialisé tel que stipulé dans la vision de développement à long terme. En particulier, elle entend dynamiser le secteur productif industriel et manufacturier en promouvant la consommation locale et le Made in Cameroon » dans tous les domaines de l'économie », explique-t-on au Minepat.

Le point a également été fait sur les neuf premiers mois de mise en œuvre de cette Stratégie. Les responsables du Minepat expliquent qu'un travail non négligeable a été abattu. « Des plans stratégiques sectoriels sont mis en œuvre au niveau de la santé, de la sécurité sociale, des infrastructures, de la gouvernance et nous attendons bientôt le plan sectoriel pour l'éducation. Une campagne est déjà faite au niveau du plan de communication », a expliqué Charles Ongodo Assamba. Ccette stratégie sera régulièrement suivie par le comité de suivi-évaluation de sa mise en œuvre. Une première session s'est d'ailleurs tenue en juillet dernier.