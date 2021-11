Ile Maurice: Promotion de l'industrie 5.0 - Reconnaître le numérique, l'intuition, l'innovation et la créativité

Chaque révolution industrielle découle d'un événement important - de la première motivée par le capitalisme à la quatrième poussée par la convergence physique, numérique et biologique pour une optimisation. La pandémie de Covid-19 a conduit à une cinquième liée à la résilience et la durabilité.

Malgré les avancées, l'Afrique, dont Maurice, est toujours à l'ère de l'industrie 2.5. Chee-Peng Tan, i50/ SDG Secretariat Chairman et fondateur de Team SYNthesis (Mauritius & Africa) Ltd, explique que la sensibilisation à la révolution 4.0 a été faible sur le plan mondial. Même certains dirigeants de l'industrie, en particulier à Maurice, n'en avaient jamais entendu parler. Au contraire, les avis étaient que la quatrième révolution industrielle est lourde en termes de technologie, donc lourde en investissement et peu abordable. Car les entreprises ont toujours établi leurs priorités en fonction du retour sur investissement et poursuivent toute initiative présentant des avantages considérables. Mais cette révolution industrielle n'est pas destinée uniquement au secteur manufacturier. Il y a la FinTech dans les services financiers, le SmartAgri pour l'agroalimentaire et EduTech pour l'éducation, entre autres.

Compte tenu du manque de connaissance de l'industrie 4.0 ces cinq dernières années, Team SYNthesis veut persuader davantage de dirigeants africains d'adopter la cinquième révolution industrielle. «Quand nous sortirons des bois de la pandémie, nous devrons être plus grands que les arbres», explique son fondateur, qui ajoute : «La survie est désormais réservée aux plus rapides parmi les plus aptes.» D'une part, les grandes organisations sont déjà bien engagées sur la voie de la préparation aux opérations numériques, et d'autre part, la petite et moyenne entreprise (PME) typique a besoin d'innover.

Chee-Peng Tan cite, en exemple, la PME artisanale qui a des difficultés commerciales en raison de ventes visant uniquement les touristes où l'automatisation de l'atelier de production n'est pas le problème. En se basant sur les réactions de certains points de vente, qui ont continué à approvisionner des clients étrangers qui avaient précédemment acheté chez eux, la PME découvre que les produits artisanaux remontent le moral de ceux qui étaient enfermés par le confinement et que les produits vedettes étaient ceux portant des messages personnalisés. Le modèle commercial est passé à la vente en ligne avec la personnalisation des messages de masse. «C'est un exemple de l'évolution 5.0 où les emplois des artisans ont été sauvés et où le design humain répond aux besoins humains.»

Selon l'i50/SDG Secretariat Chairman, l'état d'esprit 5.0 est nécessaire pour promouvoir la place de l'humain au centre de tout. L'approche de cette nouvelle révolution industrielle est centrée sur l'humain et la numérisation, passant de la nouvelle normalité au prochain niveau. «L'industrie 5.0 humanise les technologies et promeut la personnalisation massive : une technologie humaine où la conception humaine répond aux besoins humains, en reconnaissant que les progrès numériques, l'intuition, l'innovation et la créativité humaine sont tous importants.» Cela, au début, au milieu et à la fin des opérations automatisées.

Il importe de soutenir et responsabiliser les travailleurs plutôt que de les remplacer, d'acquérir plus de compétences, d'avoir des produits personnalisés et moins chers pour augmenter la fidélisation et la satisfaction de la clientèle. De plus, cela aide à réduire les déchets et les coûts, et à rendre la production plus rapide. Les efforts se poursuivent pour apporter une action collective forte dans tous les secteurs et encourager les dirigeants à entamer la transformation de l'industrie face à la crise du Covid-19. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la dernière Masterclass sur l'industrie 5.0, organisée par Team SYNthesis (Mauritius & Africa) Ltd, en collaboration avec l'université de Maurice et l'université de Technologie, le Mauritius Research & Innovation Council et Harel Mallac Technologies, le 22 octobre.

Le thème était Reimaging and Rethinking Innovative Sustainable Development Towards a Diverse Future. Cette conférence internationale virtuelle a accueilli des participants de 43 pays au Ravenala Attitude Hotel, réunissant 35 panélistes internationaux de 13 pays et des personnalités locales.