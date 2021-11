Maroc: La Glorieuse Marche verte, un modèle unique et un tournant dans l'histoire du Maroc (avocat jordanien)

Amman — La Glorieuse Marche verte constitue un modèle unique dans le mouvement de libération des peuples et un tournant dans l'histoire du Maroc, a affirmé l'avocat jordanien Fawaz Khalayla.

Dans un article repris par plusieurs médias jordaniens, dont notamment "Ammon", "Madar Alsaa", "Assawsana" et "Nabd Albalad", M. Khalayla a souligné que, dans son combat contre l'occupant espagnol, le Maroc a opté à la fois pour la lutte armée et les négociations, notant qu'un troisième choix a constitué une exception et un modèle unique dans le mouvement de libération des peuples, à savoir l'épopée héroïque baptisée "la Marche verte" par Feu SM le Roi Hassan II.

L'article paru également dans "Alqalah-News", "Alanbat" et "Johina-News", rappelle qu'après que le verdict de la Cour internationale de justice, le 16 octobre 1975, qui a confirmé l'existence de liens historiques et de relations politiques, religieuses et spirituelles entre les tribus du Sahara et les Sultans du Maroc, SM le Roi Feu Hassan II, avec tout le génie d'un leader qui a confiance en son peuple, a initié une épopée héroïque illustrée par l'attachement des Marocains à la patrie et à l'intégrité de ses territoires et leur détermination à récupérer leur terre, en dépit des manœuvres espagnoles.

La célébration de l'anniversaire de la Marche verte est une occasion de réaffirmer un ensemble de vérités et de conclusions autour du conflit artificiel sur le Sahara marocain créé de toutes pièces par les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, écrit l'auteur, notant que ces conclusions confirment que le Sahara marocain fait partie intégrante de l'identité politique, culturelle et sociale du Royaume.

Parmi les vérités constantes, aucune entité ni organisation politique ou mouvement indépendant au Maroc n'avait été créé avant l'arrivé de l'occupant espagnol en 1884 pour coloniser les provinces de Sakia El-Hamra et Oued Ed-Dahab, brisant ainsi l'intégrité territoriale du Maroc, fait savoir M. Khalayla, précisant qu'il n'existe pas "de peuple sahraoui" mais des tribus sahraouies marocaines ayant prêté allégeance aux Sultans du Maroc.

La question du Sahara s'inscrit dans le cadre du parachèvement du Maroc de son intégrité territoriale, a-t-il affirmé, notant que le processus de décolonisation a été scellé après le départ de l'occupant espagnol et le retour du Sahara à la mère patrie en 1975.

Après le succès de la Marche verte et l'Accord de Madrid conclu entre les gouvernements marocain et espagnol, la souveraineté du Maroc sur son Sahara est devenu effective et légitime, poursuit notamment l'auteur, relevant que la Marche verte illustre l'histoire de toute une patrie qui a été farouchement défendue par les ancêtres et préservée par leurs disciples, pour qu'ainsi se poursuive la marche de la construction et du développement jusqu'à nos jours.

En effet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a opté pour une voie diplomatique qui consiste au passage de la phase de gestion à la phase de changement et de l'adoption d'une diplomatie pragmatique pour la défense des intérêts du Maroc et de son intégrité territoriale, avec force et détermination et dans le respect du droit international, ajoute l'avocat jordanien, notant que le Sahara marocain a connu une révolution inédite en termes de développement touchant de nombreux domaines, allant de l'agriculture à l'industrie en passant par l'infrastructure, mobilisant des fonds d'environ 8 milliards de dollars.

En outre, le taux de participation élevé des électeurs dans les Provinces du Sud du Royaume aux élections générales du 8 septembre dernier traduit et confirme l'expression effective du lien des habitants du Sahara marocain avec leur patrie, a-t-il argué, affirmant que le Sahara marocain est devenu un phare civilisationnel, politique et économique, attirant de nombreux pays qui y ont investi et ouvert des consulats.

Par ailleurs, l'auteur n'a pas manqué d'évoquer la participation de la Jordanie à la Marche verte avec une délégation de 41 personnalités jordaniennes, en plus de la lettre adressée par feu le Roi Hussein Ben Talal à Son frère Feu SM le Roi Hassan II, dans laquelle il avait souligné la fraternité et l'affection liant les deux peuples, ainsi que la position de la Jordanie soutenant les droits légitimes et constants du Maroc de récupérer ses Provinces du Sud et parachever son intégrité territoriale.