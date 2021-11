Afrique: 3 entrepreneurs en bâtiment aux Seychelles ont vu leur licence révoquée

La Seychelles Licensing Authority (SLA) a pour la première fois révoqué les licences de trois entrepreneurs en construction pour non-achèvement des travaux à temps et pour mauvaise construction.

Les entrepreneurs sont PALS Enterprise basé à Providence, APL Building et B.N Building Maintenance.

Le responsable de l'information à la Seychelles Licensing Authority, Michael Labonte, a déclaré à la SNA que "les trois sociétés avaient été averties de leur faiblesse dans le passé, mais il n'y a pas eu d'amélioration et une décision devait donc être prise".

Les entrepreneurs ont fait l'objet d'une enquête de la Fair Trading Commission (FTC) à la suite de plaintes de clients et elle a par conséquent recommandé que la SLA révoque les licences des plaignants, qui avaient fait appel de la décision.

Leur appel n'a pas abouti et la Licensing Authority a confirmé la décision de révoquer leurs licences.

Un comité composé de la FTC, de la SLA et de l'autorité de planification a rencontré les entrepreneurs pour remédier à la situation, mais "les répondants n'étaient pas coopératifs ni préoccupés par les plaintes déposées contre eux".

M. Labonte a ajouté que les problèmes soulevés dans l'affaire ne datent pas tous de cette année mais se sont accumulés au fil du temps et que la FTC a finalement décidé de prendre des mesures sévères cette année.

Avec la révocation de leurs licences, les propriétaires de ces entreprises ne pourront plus enregistrer des sociétés similaires à l'avenir.

La SLA est une Autorité relevant du portefeuille du Ministère chargé des Finances. Son mandat est de faciliter le développement socio-économique des entreprises par la publication et l'application de la loi sur les licences et du règlement sur les licences et de créer un environnement propice au développement commercial durable aux Seychelles.

La Fair Trading Commission a été créée pour promouvoir l'efficacité et la compétitivité et améliorer les normes de service, la qualité des biens distribués et les services fournis par les entreprises commerciales et les prestataires de services sur lesquels elle a compétence.