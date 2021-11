Congo-Brazzaville: Eau potable - La Congolaise des Eaux inaugure son point de vente de Mafouta

La Congolaise des Eaux (LCDE) a inauguré officiellement, le 5 novembre à Brazzaville, son point de vente commercial de Mafouta en présence d'Alain Milandou et Parfait Chrysostome Makita, respectivement administrateur maire de l'arrondissement 8, Madibou, et directeur général de LCDE, accompagnés des autorités civiles et militaires de la place.

Limité géographiquement au nord par la rivière Djoué, à l'ouest par la cité de l'OMS, à l'est par la fleuve Congo, au sud enfin, par le péage de Nganga Lingolo, le nouveau point de vente de Mafouta est un bâtiment principal comprenant une salle d'accueil clients, trois caisses, un bureau du chef d'agence, quatre bureaux des collaborateurs, une salle de préparation, des toilettes du personnel et pour les clients ; un bâtiment annexe 1 comprenant un local gardiennage, un local surpresseur et un local du groupe électrogène ; un bâtiment annexe 2 comprenant deux magasins. L'aménagement extérieur est constitué de la pose des pavés et construction du mur de clôture.

Pour le directeur départemental d'exploitation Brazzaville-Pool, Francis Ngombé, la population n'attend pas des discours mais des actes concrets et pragmatiques. Une volonté réelle à satisfaire ses attentes en lui offrant l'eau potable de façon pérenne, denrée si précieuse surtout en cette période de pandémie de covid-19. « En ma qualité de directeur d'exploitation, j'aimerais tout d'abord féliciter le directeur général pour avoir mis en chantier cette politique de renforcement de la proximité avec les clients par l'implantation tous azimuts des points de paiement dans les villes, de manière à réduire tant soit peu la pénibilité liée aux trajets », a-t-il indiqué.

Le point de vente de Mafouta fait partie des quinze agences commerciales que compte LCDE, réparties dans le périmètre de la direction départementale d'exploitation de Brazzaville-Pool. Suite au morcellement de l'agence de Bacongo, le point de vente de Mafouta compte actuellement plus de trois mille abonnés, dix mille nouveaux abonnés sont attendus dans le cadre du Projet d'extension du service d'eau potable dans les quartiers périphériques de Brazzaville . Le total pour 2022 est de treize mille abonnés.