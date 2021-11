Cote d'Ivoire: Wilfried Zaha à propos de la déclaration de Beaumelle - "Je n'ai jamais dit à aucun moment que je reconsidérais mon avenir de joueur international"

Wilfried Zaha, footballeur international ivoirien, estime qu'en aucun cas il aurait affirmé qu'il renonçait à la sélection ivoirienne. Son entraineur Patrice Beaumelle avait fait une déclaration qui était devenu par la suite une polémique lors de sa dernière conférence de presse.

Wilfried Zaha, a réagi ce vendredi 5 novembre via Instagram à la polémique qui a suivi sa non sélection en équipe nationale ivoirienne pour le match face à la Mozambique. Son entraineur avait révélé à la presse que le joueur "avait demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu'il veut réfléchir sur sa carrière internationale".

"Je n'ai jamais dit à aucun moment que je reconsidérais mon avenir de joueur international", a écrit le joueur de Crystal Palace. "Malgré de nombreux articles de presse, je n'ai jamais dit à aucun moment que je reconsidérais mon avenir de joueur international. Enfiler le maillot de la Côte d'Ivoire et représenter mon pays est un honneur que je ne prends jamais pour acquis. Lors des derniers matchs internationaux, j'ai contracté une infection virale lors d'un voyage et jetais malade à mon retour, incapable de m'entrainer et obligé de manquer le match de Crystal Palace contre Arsenal. Comme je ne me sens pas complètement rétabli, j'ai parlé au manager et lui ai demandé la permission de manquer les 2 prochains matchs.

Toutefois, Zaha a déclaré qu'il sera "bien sur disponible et présent si je suis sélectionné pour les prochains matchs et souhaite à l'équipe plein de succès lors des deux prochains matchs et qualification pour la Coupe du Monde".