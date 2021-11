Cote d'Ivoire: Cinéma et ART visuel - Michel Gohou et Adrienne Koutouan reçoivent le Prix d'excellence 2021

Le talent de deux icônes du cinéma reconnu par la nation ivoirienne. Le comédien Michel Gohou a reçu le Prix d'excellence pour le cinéma et les arts visuels. Quant à sa consœur, Adrienne Koutouan, elle a raflé le Prix d'excellence Arts vivants. Ils ont reçu cette distinction ce vendredi 5 novembre 2021, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

Michel Gohou Doukrou (58 ans), est réalisateur, producteur, scénariste et acteur. Siriki, son nom de scène a campé plusieurs rôles dans une centaine de films dont les plus célèbres sont : le gendarme d'Abobo et Ma famille. Il a été élevé Chevalier de l'Ordre de mérite de la culture de Côte d'Ivoire en 2019. Outre ces distinctions, il a reçu les Prix du meilleur acteur africain et du meilleur humoriste africain.

Pour sa part, Adrienne Ako Anomgbo Koutouan (52 ans), de son nom à l'état civil, est une actrice de renom. Elle a fait ses débuts au théâtre avec la troupe africaine "Fétiche Eburnéen" depuis, elle mène sa carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma et à la télévision. Héroïne de séries populaires telles que "Faut pas fâcher".

La comédienne ivoirienne sans doute la meilleure de sa génération a remporté plus d'une dizaine de prix, notamment celui de la meilleure actrice nationale en 1985, de la meilleure actrice comédienne d'Afrique de l'ouest et de toute l'Afrique au festival de Pabbah (Nigeria) en 2002 et le prix de la meilleure actrice Fica en 2004.

Ce prix d'excellence est le couronnement d'une carrière bien remplie. Il faut souligner que cette cérémonie de remise de prix d'excellence a été présidée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Quatre-vingt-quatre (84) prix ont été décernés à 48 personnes physiques et 36 personnes morales qui ont reçu, chacune, un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs Cfa.

Le Chef de l'État a salué la tenue de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence qui vise à célébrer le mérite et l'excellence, et à distinguer les citoyens les plus talentueux de notre société. Ceux qui, par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'Ivoirien nouveau.