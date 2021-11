Cote d'Ivoire: Education à la sexualité - Un atelier pour instruire les adolescents à la vie saine

Dans le but de pérenniser les actions de sensibilisation à la santé sexuelle et de la reproduction chez les adolescents(es) et jeunes, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial (Aibef) a organisé un séminaire autour du thème : « l'Education à la santé et à la vie saine pour une jeunesse saine et responsable ».

L'atelier s'est tenu le jeudi 4 novembre 2021, au siège de ladite association, sis à Treichville (Abidjan).

Il s'agit de façon spécifique d'un web camp qui permettra à ces derniers de renforcer leur capacité sur diverses thématiques. Entre autres, la santé sexuelle et de la reproduction, des grossesses non-désirées et précoces, les méthodes de contraception, les Ist/Vih/Sida, les violences basées sur le genre, les drogues et toutes formes de stupéfiants et tabacs. Ce camp se déroulera en sept phases : trois (3) en présentiel, trois (3) en visio-présentiel dans trois localités en Côte d'Ivoire, à savoir Bondoukou, Bouaké et Man, et un (1) virtuel national.

L'objectif est de former 150 adolescents et jeunes sur les thématiques de l'Education complète à la sexualité (Ecs) et de leadership, d'évaluer leur niveau de connaissances à travers un jeu crack et former au moins 1000 jeunes via les réseaux sociaux. Car le manque d'éducation sur les thématiques comme la sexualité, la santé et les droits sexuels favorisent la persistance des comportements à risque chez les adolescents(es) et jeunes en lien avec des fléaux sociaux (tabagisme, alcool, drogues, rapports sexuels non protégés), d'où l'exposition aux Ist/Vih/Sida, les grossesses non désirées ou précoces.

A l'occasion, il a été précisé que la formation se déroulera sur trois (3) jours, du 3 au 6 novembre 2021, pendant les congés de Toussaint. Quant à l'animation, elle se fera à partir d'Abidjan et les participants seront regroupés dans les localités suscitées pour ceux qui participent au visio-présentiel.

Notons que ce camp s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Droit à l'éducation inclusive et au maintien des filles à l'école » à travers le Fonds des affaires mondiales du Canada.