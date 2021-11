Afrique du Nord: Algérie-Italie - Une coopération économique stratégique appelée à se renforcer

Alger — La visite d'Etat qu'effectuera le Président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, en Algérie, sera une opportunité propice pour renforcer la coopération économique bilatérale, stratégique pour les deux pays méditerranéens.

Premier client de l'Algérie, l'Italie achète annuellement plus du tiers du gaz algérien exporté, tandis qu'elle occupe la deuxième place parmi les pays de l'Union Européenne (UE) fournisseurs de l'Algérie.

En 2020, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint près de 6 milliards de dollars (USD), dont 3,5 milliards USD d'exportations algériennes vers l'Italie (notamment des hydrocarbures) et 2,42 milliards USD d'importations de ce pays (des équipements surtout).

La balance commerciale entre les deux pays a toujours été excédentaire à la faveur de l'Algérie.

Le secteur des hydrocarbures occupe une place importante dans la relation économique algéro-italienne, grâce notamment au partenariat entre le Groupe Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni, présent depuis 1981 en Algérie. Les deux Groupes gèrent le Gazoduc TransMed, aussi appelé Enrico Mattei, reliant l'Algérie à l'Italie via la Tunisie et permettant l'exportation annuelle d'un volume allant jusqu'à 32 milliards de m3 de gaz algérien vers l'Italie.

Lire aussi: Le président italien entame une visite d'Etat en Algérie à partir de samedi

L'Italie a constitué, durant le premier trimestre de l'année en cours, la première destination des exportations algériennes de gaz avec un volume total de 6,4 milliards de mètres cubes (m3), soit une progression de 109% par rapport à 2020.

L'Algérie consolide ainsi sa position de deuxième fournisseur de gaz de l'Italie avec des parts de marché à 35% contre 16% durant la même période de 2020.

Un avenant du contrat de vente de gaz, signé entre Sonatrach et Eni l'année dernière, a fixé les conditions commerciales pour l'année gazière 2020-2021. Ledit contrat, datant de 1977, avait été renouvelé en mai 2019 pour l'approvisionnement du marché italien pour une durée de huit (8) années fermes jusqu'en 2027, plus deux années optionnelles supplémentaires.

-Diversifier la coopération économique hors hydrocarbures

Toutefois, devant la dominance du secteur énergétique sur les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Italie, les deux pays aspirent à diversifier et élargir davantage leur coopération vers d'autres secteurs d'activité.

Dans son message adressé au Président Tebboune, à l'occasion de la fête nationale du 1 novembre, lundi dernier, le Président Matarella a indiqué que "Algérie et l'Italie sont liées par une amitié historique qui, au fil du temps, nous a permis de développer une coopération intense et fructueuse dans de nombreux secteurs d'intérêts commun".

Le président italien a assuré, dans son message, que sa visite en Algérie allait permettre aux deux pays de "consolider davantage les réalisations bilatérales avec l'objectif commun de promouvoir une plus grande stabilité et prospérité dans la région méditerranéenne".

Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, avait déclaré, lors de sa visite en Algérie, en décembre 2020, que les deux pays ont développé un "partenariat solide" dans les secteurs économique et commercial, rappelant que l'Algérie a été en 2019, le premier partenaire de l'Italie dans la région MENA.

Le chef de la diplomatie italienne avait alors exprimé le souhait de son pays de diversifier les domaines de coopération avec l'Algérie, en plus des hydrocarbures, en citant, à titre d'exemple, les infrastructures, les PME, l'innovation technologique, l'agro-industriel et les télécommunications.

Le mois dernier, dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese, a exprimé son souhait de voir la coopération bilatérale entre Alger et Rome se diversifier, en particulier sur le plan économique.

Séduit par le marché algérien qui offre de nombreux avantages dont une main-d'œuvre jeune et qualifiée et un coût faible de l'énergie, le diplomate italien a soutenu:"nous voulons aller très loin avec l'Algérie".

Le TransMed, le gazoduc qui alimente l'Italie par le gaz algérien

Le Trans-Mediterranean Pipeline (TransMed) est le gazoduc qui alimente l'Italie par le gaz algérien, depuis sa mis en service en 1983, en transitant par la Tunisie.

Voici une fiche technique de ce gazoduc, portant aussi le nom d'Enrico Mattei (GEM), figure de proue de la coopération économique et de l'amitié entre l'Algérie et l'Italie, des relations appelées à se renforcer davantage avec la visite d'Etat du président italien, Sergio Mattarella, attendu demain samedi en Algérie.

- Le premier accord de principe portant sur ce gazoduc a été signé entre l'Algérie et l'Italie en 1972. En 1977, un contrat de vente est conclu entre le groupe Sonatrach et le groupe italien Eni portant sur l'exportation de 12,3 milliards de m3/an sur 25 ans.

- Le contrat a été renouvelé avec une augmentation du volume en 1990. Il a été ensuite prolongé en mai 2019 jusqu'à 2027, avec une option de deux années supplémentaires jusqu'en 2029.

- La Tunisie, en contrepartie de la traversée du gazoduc de son territoire et de l'entretien qu'elle assure sur sa section, reçoit environ 6% du gaz transporté.

- Le système de transport et d'exportation du gaz naturel de l'Algérie vers l'Italie est constitué de 3 tronçons de gazoducs. Il s'agit des:

-Tronçon en territoire Algérien (Gazoduc Enrico Mattei ), reliant les champs de production de Hassi R'mel à la station de comptage gaz de Oued Safsaf située à la frontière Algéro tunisienne.

- Tronçon en territoire Tunisien (Gazoduc TTPC-Transtunisien), reliant la station de compression de Feriana située à la frontière Algéro tunisienne à la station de compression gaz de Cap Bon, sur la mer méditerranée.

- Tronçon sous marin "sea-line": un gazoduc sous-marin traversant le Detroit de Sicile de Cap Bon à Mazara del Vallo, point d'entrée en Italie.

- La capacité de transport du GEM est de 33,15 milliards de m3/an.

- En 2020, l'Algérie a exporté vers l'Italie 14,8 milliards de m3 de gaz, soit une progression de 12% par rapport à 2019. Sa part de marché en Italie a ainsi augmenté à 22% en 2020 contre 18% en 2019.