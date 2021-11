Algérie: Journée d'étude sur le parcours et les réalisations du HCLA

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) abritera, dimanche, une journée d'étude sur "le parcours, les réalisations et les perspectives" du Haut conseil de la langue arabe (HCLA) qui permettra aux députés de mieux s'informer du rôle de cette institution dans la promotion de la Langue arabe et sa généralisation dans les différents domaines, a indiqué un communiqué de l'APN.

L'ordre du jour de cette journée d'étude, qui sera ouverte par les allocutions des présidents de l'APN et du HCLA, respectivement Brahim Boughali et Salah Belaïd, prévoit un débat sur le thème en question et sur les objectifs que l'APN tend à réaliser.

Assisteront à cette journée d'étude des responsables et des personnalités, dont le président du HCLA, le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), le président du Conseil national des droits de l'Homme (CHDH) et de la Déléguée nationale à la promotion et la protection de l'enfance ainsi que des représentants de médias, selon la même source.

Les travaux de cette rencontre seront encadrés par des experts du HCLA, assistés par des fonctionnaires et des cadres.

En marge des travaux de cette rencontre, deux salons du livre et de la calligraphie arabe seront organisés au pavillon central de l'APN.