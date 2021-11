Afrique du Nord: Enrico Mattei - L'homme symbole de la coopération économique entre l'Algérie et l'Italie

Alger — Ami de la Révolution algérienne contre l'occupation française, l'industriel italien Enrico Mattei (1906-1962), qui a défendu la cause du peuple algérien par l'acte et la parole, est devenu, à travers les années, une figure de proue de la coopération économique et de l'amitié entre l'Algérie et l'Italie, voire un symbole.

Le gazoduc "Trans-mediterranean pipeline", reliant les deux pays, porte le nom d'Enrico Mattei depuis l'année 1999, la médaille des Amis de la Révolution algérienne lui a été décernée récemment à titre posthume par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et un jardin sera baptisé de son nom prochainement à Alger: Des gestes symboliques qui témoignent d'une solide amitié algéro-italienne et d'une coopération économique bilatérale prometteuse.

Grâce au "Gazoduc Enrico Mattei" (GEM), fruit d'un partenariat conclu en 1977, entre la Sonatrach et le groupe énergétique italien ENI, dont le fondateur fut l'industriel dans le domaine pétrolier et l'homme politique Mattei en 1953, l'Italie est l'une des principales destinations du gaz naturel algérien.

Construit pour l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien, ce gazoduc débute du gisement de Hassi R'mel, traverse la Tunisie, le canal de Sicile et le détroit de Messine. Un ouvrage qui permet, depuis sa mise en service en 1983, des livraisons annuelles de gaz pouvant atteindre 32 milliards de mètres cubes.

Connu pour ses positions anticoloniales, Enrico Mattei, un résistant antifasciste en Italie du nord à partir de 1943, qu'on présente comme "le visionnaire et le promoteur d'une coopération véritable entre le nord et le sud", a eu un rôle important dans les négociations d'Evian en faisant profiter la partie algérienne de son expertise dans le domaine des hydrocarbures.

Il avait notamment aidé la partie algérienne à définir les grands axes stratégiques de négociation et à défendre les intérêts de l'Algérie dans l'exploitation de ses ressources pétrolières et minières, selon des témoignages exprimés à son égard lors des différents colloques.

Les témoignages évoquent aussi le rôle de l'ENI dans la formation des cadres algériens dans le domaine de l'industrie pétrolière au niveau de ses écoles après l'indépendance de l'Algérie.

-Personnalité éminente qui dérangeait...

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga dira, lors d'une rencontre-hommage tenue en octobre dernier, que "Mattei a voué sa vie aux questions justes à travers le monde", et "il s'opposait à l'hégémonie coloniale, ce qui lui a permis de connaître plusieurs dirigeants de la Révolution".

"Ses contacts permanents avec les représentants du Front de libération nationale (FLN) à l'étranger ont permis de mobiliser la classe politique italienne et de soutenir la cause algérienne", a-t-il ajouté.

En juin dernier, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, a qualifié Enrico Mattei de "personnalité éminente qui a jeté les bases d'un chapitre essentiel dans les relations entre l'Italie et l'Algérie".

Enrico Mattei est décédé le 27 octobre 1962, quelques mois après l'indépendance de l'Algérie dans un crash d'avion au sud de Milan dans des circonstances mystérieuses qui n'ont pas été élucidées jusqu'à ce jour.

En 1997, trente cinq ans après les faits, la justice italienne avait conclu que la cause de ce crash était "une bombe placée dans l'avion".

A l'époque, Umberto Mattei, son frère, avait déclaré: "Je n'ai jamais eu de preuves, mais j'ai toujours été persuadé que mon frère avait été tué, et je l'ai dit dès le début au juge".

Lors d'un colloque international organisé à Alger en 2010 sur le thème "Enrico Mattei et la guerre de Libération nationale", l'ancien cadre du ministère de l'Armement et des liaisons générales (MALG), alors ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Daho Oud Kablia, avait estimé que "ce sont les positions de Mattei sur le dossier pétrolier algérien qui lui ont coûté la vie".