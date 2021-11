Cote d'Ivoire: Rgph 2021 - Les leaders religieux et de la société civile invités à s'impliquer

Ils ont été conviés le 5 novembre à une séance de travail au Plateau.

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a sollicité, ce vendredi 5 novembre, à la salle de conférence de l'immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, l'implication des leaders religieux et des organisations de la société civile (Osc) dans l'opération de dénombrement qui se tient, du 8 au 28 novembre 2021, dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2021).

Nialé Kaba a indiqué que la rencontre qui fait suite à une première tenue le 4 avril 2019 au cours de laquelle les leaders religieux avaient été informés du lancement du Rgph 2021. La ministre a donc souligné que pour cette fois, il s'agissait de s'appuyer sur eux et les médias qui sont sous leurs responsabilités pour sensibiliser les populations.

La ministre du Plan et du Développement est revenue sur l'importance et l'opportunité du recensement, notamment l'efficacité dans la planification des projets et programmes, et la facilitation des appuis des partenaires techniques et financiers. En plus des mesures de sécurité prises pour encadrer l'opération, elle a insisté sur sa gratuité et le fait qu'aucune pièce d'identité n'est exigée.

« Tout document permettant de récolter les informations justes suffit. Notamment les extraits d'acte de naissance, les cartes scolaires et professionnelles... », a-t-elle souligné.

Quant à Alain Agbadji, Représentant résident adjoint du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), il a salué le leadership et l'engagement de la ministre Nialé Kaba dans la conduite du Rgph 2021.

Il s'est également félicité de la mobilisation des partenaires techniques et financiers d'autant plus que 100% des ressources annoncées ont été mises à disposition. Alain Agbadji a aussi promis l'accompagnement du gouvernement par son organisation dans l'exploitation des données qui seront récoltées.

S'exprimant au nom des leaders religieux et des Osc, l'imam Arouna Koné, président de l'Association pour la santé intégrale et la promotion du genre humain (Asip), a dit leur engagement à mettre à contribution leurs organisations et les moyens de communication dont elles disposent.