Sénégal: Convocation de Barthélémy Dias, ce 10 novembre - «c'est dans l'ordre normal des choses», selon un avocat

Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, par ailleurs candidat de Yewwi Askan Wi à la Ville de Dakar, est assigné pour l'audience du 10 novembre de la 3ème Chambre de la Cour d'appel de Dakar, dans le cadre du dossier relatif à l'affaire Ndiaga Diouf. Ce qui fait dire à un de ses avocats, à l'occurrence Maître Khoureychi Ba, qui parle de « convocation suspecte » avant d'alerter l'opinion.

Mais pour Me Aboubacry Barro, c'est dans l'ordre normal des choses que l'édile de Mermoz-Sacré Cœur soit convoqué à comparaître. « C'est une affaire qui est pendante devant la justice et qui avait été évoquée avant que la Chambre ne parte en vacances judiciaires. Lors de la dernière audience, le président de la Chambre correctionnelle avait prononcé le renvoi à l'audience publique. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses parce que le dossier est en état d'être jugé », a dit la robe noire, dans Emedia.

Donc, selon lui, la polémique autour de cette affaire n'avait pas sa raison d'être parce que le Parquet avait l'obligation d'envoyer une citation à comparaître au mis en cause via le greffe pour lui rappeler la date de l'audience.

Sur une question de savoir est-ce que ce procès peut entacher la candidature de Barth aux prochaines élections locales ? L'avocat a répondu par la négative. Selon lui, Barthélémy Dias est toujours présumé innocent.

L'actuel édile de Mermoz-Sacré Cœur a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont six mois ferme. Il a été déclaré coupable des délits de coups mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d'arme sans autorisation administrative. En plus des deux ans de prison, dont six mois ferme, auxquels il a été condamné, Barthelemy Dias devait également payer la somme de 25 millions de F Cfa à titre de dommages et intérêts à la famille de Ndiaga Diouf, tué par balle lors de l'attaque de la Mairie de Mermoz Sacré-Cœur, en 2011, par des nervis présumés appartenant au Pds.