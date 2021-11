Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes baisses des indices de la bourse en fin de semaine

Les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes baisses de plus de 1% au terme de la séance de cotation de ce vendredi 5 novembre 2021.

L'indice BRVM 10 a ainsi cédé 1,59% à 146,58 points contre 148,95 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 1,17% à 191,85 points contre 194,13 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions est également en forte baisse de 68,573 milliards, s'établissant à 5771,476 milliards de FCFA contre 5840,049 milliards FCFA la veille.

Celle des obligations est en hausse de 1,112 milliard de FCFA à 7096,560 milliards de FCFA contre 7095,448 milliards FCFA la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est en hausse, se situant à 5,566 milliards de FCFA contre 623,607 millions de FCFA le 4 novembre 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,32% à 7 400 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,80% à 655 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,47% à 745 FCFA), BOA Benin (plus 1,85% à 5 500 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 1,75% à 6 690 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SOGB Côte d'Ivoire (moins 6,89% à 5 000 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 2 050 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,43% à 4 095 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,89% à 10 400 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (moins 4,22% à 4 885 FCFA).