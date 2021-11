Cote d'Ivoire: Prix d'excellence/Alassane Ouattara aux lauréats - « Vous êtes des modèles »

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce vendredi 5 novembre 2021, au Palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, la célébration de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence (Jne).

A l'occasion de cette cérémonie, le Chef de l'Etat a exprimé ses félicitations à l'ensemble des lauréats de l'édition 2021 pour la qualité de leur travail dans leurs domaines d'activités respectifs.

« Vous êtes des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et, plus généralement, pour l'ensemble de nos concitoyens. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité. Je vous y encourage fortement », a conseillé le Chef de l'Etat.

Le Président Ouattara a profité de cette tribune pour adresser ses chaleureuses félicitations aux étudiants admis aux concours d'entrée dans les meilleures grandes écoles françaises, notamment l'Ecole polytechnique de Paris, Hec Paris, EM Lyon, l'Ecole des hautes études commerciales (Edhec), l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Ensta).

Aussi, il a invité le gouvernement à instaurer un nouveau Prix portant sur la Bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité, devenant ainsi des références pour notre société.

Quant au Premier ministre, Patrick Achi, il a indiqué que la Journée nationale de l'excellence 2021 participe à la culture des valeurs de l'Ivoirien nouveau. « En ayant instauré le Prix national d'excellence, vous avez favorisé ainsi l'avènement de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes de talent et de valeur qui incarnent l'Ivoirien nouveau que vous voulez forger pour bâtir sous votre leadership, une Côte d'Ivoire prospère et solidaire », a-t-il dit.

Pour l'édition 2021, ce sont 84 lauréats, « des hommes et femmes de talent et de valeur, et des structures » qui ont été récompensés.

Institué depuis 2013, le Prix d'excellence permet au gouvernement de récompenser les meilleurs citoyens pour leur ardeur au travail et leur exemplarité.