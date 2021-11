Afrique du Nord: Assassinat de trois ressortissants algériens - Partis politiques et associations condamnent

Alger — Plusieurs partis politiques et associations nationales ont exprimé vendredi leur indignation suite à l'attentat terroriste odieux commis par les forces marocaines, ayant couté la vie à trois ressortissants algériens qui effectuaient la liaison Nouakchott-Ouargla.

Qualifiant cet acte hostile et d'une extrême gravité d'"aventure", le Front des forces socialistes (FFS) a estimé dans un communiqué que "le Maroc est passé à la vitesse supérieure dans sa provocation qui revêt un caractère militaire dont seuls les instigateurs doivent en assumer les conséquences".

"Le bombardement de civils sans défense, en cette conjoncture, dénote "d'une intention volontaire d'accroître les risques d'une exacerbation de la situation et de faire plonger la région du Maghreb dans l'inconnu", a estimé le parti.

"Dérouler le tapis rouge aux prôneurs du chaos dans la région du Maghreb est une trahison aux militants de la cause maghrébine contre l'occupation.

C'est cette même mentalité colonialiste qui tente de redorer son blason sous d'autres formes et appellations", a-t-il mis en garde.

Ce changement effréné dans le traitement des questions exclusivement liées au Maghreb "ne répond à aucune logique, ni à aucune morale, de même qu'il est susceptible de transformer le rêve maghrébin en cauchemar dont les répercussions peuvent être dévastatrices pour les peuples de la région" qui au vu des défis et des menaces, ont davantage besoin de paix, de confiance, de coopération et de consensus pour aboutir à la démocratisation de leurs systèmes de gouvernance, et parachever ainsi l'édification du Grand Maghreb", a expliqué le FFS dans son document.

Pour sa part, le Syndicat des éditeurs de l'information (SEI) a dénoncé cette attaque terroriste lâche, qui fait suite à l'instruction donnée par le Président de la République à Sonatrach à l'effet de cesser toute relation commerciale avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et qui a coïncidé avec la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

Cette agression odieuse a pour objectif d'"engloutir l'Algérie dans une guerre régionale, suivant les plans de cercles occidentaux et sionistes", a poursuivi le Syndicat, ajoutant que cet acte terroriste criminel a rompu tous les liens de fraternité et de bon voisinage et classé le Makhzen sur la liste des Etats ennemis.

En tant que composante de la société algérienne qui appelle à la veille médiatique et informe le citoyen des menaces qui guettent notre pays et notre société, le syndicat invite les éditeurs à honorer leurs engagements professionnels et moraux dans la communication des faits et la riposte aux mensonges du Makhzen, des lobbies et pays alliés.

Le SEI appelle les Algériens, quel qu'en soit leur position, à davantage de vigilance et à éviter tout tiraillement susceptible d'affaiblir la position nationale, car il ne s'agit pas uniquement d'intérêts liés à

l'actualité politique interne mais aussi d'intérêts géostratégiques visant à modifier les rapports de force au double plan régional et international.

De son côté, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a fustigé cet acte criminel qui s'inscrit dans "le cadre d'une série d'attaques contre l'Algérie qui se sont multipliées notamment après la normalisation des relations entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste, ennemie de l'Islam et des musulmans".

Il s'agit, en fait, d'un acte lâche qui est contraire aux principes de bon voisinage, des droits de l'Homme et des conventions internationales, et qui vient s'ajouter à l'actif du régime marocain, imprudent dans sa politique basée sur la fuite en avant pour satisfaire ses parrains qui souhaitent la déstabilisation de la région et aspirent à atteindre leurs intérêts et objectifs idéologiques et économiques, souligne l'Union.

L'UGTA a appelé l'ensemble des nationalistes à défendre l'intégrité territoriale, l'unité du peuple algérien et sa souveraineté contre toute agression quelle qu'en soit l'origine, afin de préserver le Serment des Chouhada et des Moudjahidine.