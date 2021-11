Afrique de l'Ouest: Monnaie - Le directeur de BCEAO-Sénégal rassure de la fiabilité des pièces de 250 et 500 Fcfa

Le directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) pour le Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô, réagissant aux réticences affichées par certains commençants et transporteurs qui doutent de la fiabilité des pièces de 250 et 500 FCfa, a tenu à les rassurer sur leur validité et les invite à accepter les pièces de monnaie qui continuent à avoir cours légal.

C'est en marge de la visite qu'il a effectuée vendredi 5 novembre 2021, à la Foire internationale de Kaolack (Fika) que le directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) pour le Sénégal, s'est prononcé sur le refus affichées par les commençants et transporteurs qui doutent de la fiabilité des pièces de 250 FCfa et 500 FCfa.

« Nous avons été informé qu'il y'a quelques réticences de la part des commerçants et des transporteurs à accepter les pièces de monnaie. Une action vigoureuse a été faite, qui a consisté à les réunir en vue de les sensibiliser. En, relation avec notre agence régionale nous leur avons rappelé que tout ce qui concerne la monnaie relève de communiqués officiels de la Bceao », a déclaré Ahmadou Al Aminou Lô.

En outre, compte tenu de l'aspect de la pièce, « il y'a eu quelques craintes de leur part et que nous avons levé. Toutefois, « ces pièces ont et continuent à avoir cours légal. Il n'y a absolument pas un retrait de la circulation de ces pièces », renchérit-il Si cela devait se faire, il estime que « ce serait un communiqué de la Bceao qui allait informer ».

Par conséquent, M. Lo a lancé un appel aux les tiers détenteurs de stocks qui n'arrivent pas à faire circuler ou remplacer ces pièces à se rendre auprès des guichets des agences auxiliaires de la Bceao le mercredi et jeudi pour qu'on les leur échange. A l'en croire, il a rencontré et instruit les directeurs généraux des banques la semaine dernière pour qu'ils sensibilisent leurs agences régionales pour que ces pièces soient acceptées sans aucune réserve. Ainsi, « ils peuvent continuer à les accepter et s'ils ont des difficultés à les faire accepter, ils peuvent se rendre auprès des agences auxiliaires de la Bceao et nous leur échangeront les pièces tous les mercredi et jeudi », a-t-il réitéré.