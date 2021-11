Sénégal: Migration - Du matériel roulant et informatique remis au BAOS de Louga

Louga — Le Directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gaye, a remis, vendredi, à Louga, du matériel roulant et des équipements informatiques au bureau d'accueil, d'orientation et de suivi (BAOS) pour les migrants de retour et les potentiels migrants, a constaté l'APS.

Le BAOS de Louga, ouvert depuis le mois d'août dans le cadre du projet Gouvernance, migration et développement (GMD), sera inauguré prochainement.

Le projet GMD, financé à hauteur de 10 millions d'Euros par l'Union européenne (UE) en collaboration avec la coopération espagnole, est destiné à renforcer la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal, en vue d'améliorer la synergie migration et développement.

"Nous sommes venus remettre un véhicule, une moto et du matériel informatique et bureautique pour le bureau BAOS de Louga qui pourra faire le travail de terrain et renforcer les migrants de retour, leur montrer qu'il y a une possibilité de réussir dans leur pays, dans leur terroir", a-t-il expliqué.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise du matériel, M. Gaye a précisé que les bureaux BAOS seront installés dans les agences régionales de développement (ARD).

Chaque BAOS sera équipé d'un véhicule et d'une moto, de deux ordinateurs, d'une imprimante et d'autres matériels de bureau, indique un document remis à la presse.

"Le projet Gouvernance, migration et développement(GMD) est un projet logé au sein de la Direction générale d'appui des Sénégalais de l'extérieur et ce projet vient d'installer le bureau BAOS pour les migrants de retour et les potentiels migrants", a expliqué Amadou François Gaye.

Selon lui, "Louga est une très grande région où il y a beaucoup de migrants de retour, et surtout, des Sénégalais de la diaspora. D'où l'importance de ce bureau qui pourra aider ces potentiels migrants et leur faire comprendre qu'il y a des possibilités de réussir au Sénégal".

Il a annoncé que le projet GMD va très bientôt entamer les financements au niveau national pour les jeunes qui souhaitent travailler dans leur pays et participer au développement du Sénégal.