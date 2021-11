Togo: 19 octobre 2021 « Trading » - bon plan ou...

19 octobre 2021

« Trading » : bon plan ou arnaque ?

Appâtés par des promesses de retour sur investissement allant jusqu'à 300% du montant investi, et la perspective de réaliser des gains rapides, des particuliers souvent jeunes se lancent dans le « Trading ». Avec la prolifération des sociétés spécialisées dans des placements financiers, certains y ont fait fortune. Mais d'autres y ont laissé des plumes. Au Togo, face à la suspension depuis mars 2021, des activités des sociétés de Trading, et l'arrestation par la suite de nombreux acteurs et responsables de ces sociétés, l'on est tenté de se poser cette question : le Trading peut-il être assimilé à de l'escroquerie ? Quelle perception le citoyen lamba a-t-il du concept ? L'avis de ce spécialiste nous intéresse.

Si de nos jours, certains y voient une activité porteuse ouvrant l'accès à l'autonomie financière, des pratiques afférentes au trading donnent en revanche une image mitigée et dépréciée au regard d'une majorité.

Pour lever l'équivoque et éclairer les zones d'ombre liées à cette activité, la rédaction de Togo People revient ici sur le point de vue du jeune trader « EGA », présenté comme un exemple de réussite dans le monde des investissements financiers.

« En soi, le trading est plus ou moins risqué », prévient d'emblée ce dernier.

« Nous investissons de l'argent sur les marchés financiers où vous pouvez à la fois perdre et gagner. Évoquer la bourse ou le trading en globalité, c'est aussi acheter des devises comme le dollar ou l'euro à un faible coût, spéculer sur les fondamentaux économiques puis s'attendre à une appréciation de ces devises dans le but de les vendre et tirer profit ».

Trading ou le mythe du gain facile ?

« Le trading échappe à une quête du gain facile, une escroquerie montée de toutes pièces ou du moins une activité à fort taux de rendement ».

Des taux de 50%, 100% voire 300%... Est-ce possible ?

« De mon point de vue, il n'existe de trader disposant des réelles aptitudes et compétences réunies pour s'avouer extrêmement rentable avec un rendement extrêmement constant ou progressif dans la gestion d'actifs. Notons qu'il existe une partie du Trading purement théorique classique, bon marché et accessible dans les livres (notion de support de résistance, les indicateurs techniques). La face immergée de l'iceberg est profonde et relève du professionnalisme. Un pays comme la France délivre une formation diplômante en trading pro. La clé pour réussir en trading : Concilier l'aspect classique et professionnel. Se former et s'informer ».

Beaucoup investissent non pas dans la compétence de l'entreprise mais dans le TAUX...

« Au travers des investigations faites sur le terrain face au manque criard d'éducation financière, des yeux se sont ouverts, mais parfois sous le mauvais angle. Ils sont légions, ces togolais, à investir, non pas dans l'entreprise, ni les compétences des responsables de société encore moins dans la vision du porteur d'entreprise, mais dans le taux. Les marchés financiers ne sont en rien la résultante d'une facilité. Georges Soros, décrié comme l'un des meilleurs investisseurs en Forex réalisa l'une de ses meilleures performances sur du Brexit, en injectant 12 milliards pour un retour de 1 milliard. Il lui a fallu du temps, des compétences et une meilleure organisation dans la gestion des fonds ».

Le trading échappe à une escroquerie montée de toutes pièces

« Les gains sont corrélés aux risques encourus. Gagner 50% ne peut se poursuivre continuellement sur le long terme. Des jours marqués par la perte surviendront. Mais promettre un taux constant de 50, 40 voire 100% sur du court terme, et encore dans la continuité relève du ponzi. Ces sociétés à la base de ces taux devraient disposer d'une réserve financière forte et un cadre intéressant, ce qui n'est pas le cas d'après le constat. La base est cependant faussée ».

« L'objectif de ces sociétés est avant toute chose la fidélisation de la clientèle. Avec le temps, elles espèrent diminuer le taux. Or, les passifs sont déjà occasionnés. L'entreprise contracte des dettes en signant des contrats avec les investisseurs. La cupidité incite l'humain à courir derrière le gain facile, mais c'est sans oublier les situations où les contrats ne vaudront absolument rien ».

Arrêtez de penser uniquement « TAUX » !

« Je ne peux me prévaloir d'une fortune chiffrée, encore moins les exposer sur les réseaux sociaux. Jusqu'à preuve du contraire, mes entreprises ne m'ont encore pas rendu riche, si ce n'est le trading. Ceci, grâce à la confiance gagnée auprès des clients à qui j'ai formulé des offres raisonnables. Je n'ai rien contre les taux, même s'ils sont irréalistes, mais agissons de sorte à soustraire notre avenir dans les griffes du danger. Faisons du mieux à militer pour les causes sociales. Vous aidez les familles qui vous remettent leur argent. Promettez ce qui est réellement à la hauteur de vos accomplissements. Aux investisseurs, arrêtez de penser uniquement TAUX. Dans l'éducation financière, on n'investit jamais de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre ».

Des retards de payement peuvent survenir...

« Des retards de paiement s'observent, liés aux secousses. Mais nous nous adaptons au quotidien, l'entreprise étant une entité morale avec une culture propre à elle. Les plus gros perdants restent les investisseurs une fois qu'une entreprise ferme ses portes. Nous optimisons une bonne politique de communication avec la clientèle, dans un climat de cohérence.

Pour une société de gestion d'actifs, expliquer qu'il peut avoir des cessations ou retards de paiement est fondamental. La garantie de la pérennité d'une entreprise augmente le niveau de confiance, même en période de vache maigre. Confiez-vous à ces entreprises et cernez les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'exercice social dû.

Le rapport de confiance

« Ces entreprises de trading ont obligation de montrer aux clients le bon et le mauvais côté de la chose. À un individu lambda qui apporte 30.000 francs CFA, il ignore les tenants et les aboutissants. Seules les promesses de rémunération l'intéressent. La grogne survient une fois cette promesse n'est plus à même d'être tenue ».

Togo : « Ces sociétés fermées faisaient autre chose que le Trading »

22 octobre 2021

« Ces jeunes ont tradé pour beaucoup de personnalités y compris des ministres. Si on ouvre la boite de pandore, beaucoup de têtes vont tomber ». Ces propos sont ceux d'une source proche d'un des responsables des sociétés de trading, actuellement sous les verrous, pour « exercice illégal d'activités monétaires et financières ». Sous couvert de l'anonymat, notre source dénonce l'arrestation « spectaculaire » de ces jeunes Togolais. Soutenant que des personnes haut placées ont contribué à la promotion du Trading et à son enracinement dans le pays. En s'intéressant à ce dossier brûlant, nous avons posé à des experts dans sous-région, la question qui alimente la polémique depuis l'éclatement de l'affaire : le Trading est-il illégal ? Ils ont tous répondu « Non ! ». A quel niveau se situe alors le problème ?

Un responsable d'une société de microfinance, opérant sur le territoire togolais, a également accepté volontiers de répondre à l'épineuse question.

« Le Trading, c'est une activité légale qui est est à part. Le Trading, c'est le commerce extérieur, ce sont des activités boursières et c'est légal. Le Trading n'est pas la microfinance, il a sa loi à part », nous répond ce dernier.

Si la législation togolaise n'interdit guère le Trading, alors que reproche-t-on aux sociétés incriminées ?

Pour ce dernier, « les microfinances étaient contre le Trading parce que les traders spolient l'épargne des populations ».

« Les gens prennent leur dépôt pour aller investir et dire qu'ils sont en Trading. Le trading est une activité légale mais les gens mêlent le placement illicite dedans, ils trompent les gens qu'ils vont aller placer sur les marchés boursiers alors que ce sont des sociétés de Ponzi, ceux qui arrivent premièrement qui encaissent les dépôts de ceux qui arrivent après. Et quand il n'y a pas beaucoup d'entrées, le système s'étouffe et la masse ne peut pas récupérer son dépôt », explique ce responsable, précisant que la microfinance et le trading sont deux activités indépendantes.

Pour sa part, l'autorité publique avait indiqué que « ces structures exercent en toute illégalité et ne sont pas autorisées à collecter des fonds auprès du public contre des titres de capital ou de placement ».

« Elles proposent des gains mirobolants et flatteurs pour susciter l'engouement de la population à ces produits, l'exposant ainsi à un risque élevé de perte de l'épargne constituée durant tant d'années d'efforts », soutenait en mars dernier, le ministre des Finances, Sani Yaya.

Il rappelle en outre que : "l'exercice de toute activité en lien avec l'appel public à l'épargne et les instruments financiers, est soumis à l'agrément obligatoire ou à l'autorisation préalable de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l'UMOA ou du Ministère de l'Économie et des Finances".

Une sortie de l'argentier du gouvernement togolais qui est consécutive à la décision de suspension des activités des sociétés de placements de fonds ou encore déclarant être actives sur le marché des cryptomonnaies.

Cette sortie de Sani Yaya intervenait dans un contexte où les Etats de l'UEMOA se concerteaient à réfléchir à une loi qui criminalise les activités susvisées et assimilées, les sociétés de trading, de cryptomonnaies et de placements à hauts risques dans l'espace sous régional.

Rappelons qu'en juillet, face aux inquiétudes des milliers de clients spoliés qui réclamaient leurs fonds, le ministre Sani Yaya avait annoncé la mise en place d'un comité de suivi des remboursements des fonds collectés par ces structures.

Plus récemment, de nombreux acteurs et responsables de ces sociétés ont été appréhendés par les forces de l'ordre, auditionnés et placés sous mandat de dépôt, dans le cadre des enquêtes.

Notons que ces sociétés, pour la plupart d'origine asiatique, inondent le marché togolais et proposent parfois jusqu'à 300% de taux d'intérêts cumulés à leurs adhérents, au bout d'un an.

Les sociétés pointées du doigt et suspendues fin mars dernier sont entre autres : Global Trade Corporation S.A.S., CACESPIC-IF Togo Sari, Prosperity Investment Corporation (PIC) S.A, la Société de Négoce et de Courtage en Banque (SNCB), Leader Bureau Chymall-Sairui Groupe Togo, Alliance in Motion Global, Chy Century Heng Hue, QNET, J-Global Capital International S.A.U, TIENS, TIMEX TRADING, Aladin Groupe, Petronpay Togo, Black empire, High Life International, Global Building Investment and Trade (GLOBIT), Global Investment Trading (LIYEPLIMAL).

Pour ou contre la réglementation ?

Pour le jeune trader EGA, « il y a ce réel besoin de réglementation du secteur ».

« Certes, l'exercice du Trading ne peut être interdit, puisqu'en soit, il n'est pas illégal. L'appel à l'épargne publique est le problème à la base. La culture et la notion de ce secteur commence peu à peu par s'intégrer à nos modes de vie quotidienne. Les politiques devraient pour ma part analyser l'impact et les conséquences sous-jacentes du Trading. La réglementation relève de la politique monétaire de chaque pays et son climat des affaires », soutient ce dernier.

29 octobre 2021

« Trading Gate » : qui cherche à voir Dimas Dzikodo dans la fosse au lion ?

L'interrogation a tout son sens, vu les positions tranchées du journaliste ces derniers temps, notamment en lien avec le vaste chantier de modernisation de la justice, entrepris depuis quelques années au Togo. « Ce juge est cité dans plusieurs ignominies... Et quand je l'ai contacté, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Qu'il est le diable en personne... Et qu'il n'y a pas le mot pardon dans son langage... Et comme je le cherche, je vais le trouver ». Ces propos sont de Dimas Dzikodo, peu avant son interpellation avec 18 autres personnes dans l'affaire de Trading, qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Togo.

Le Directeur de publication du quotidien privé Forum de la Semaine faisait cette intervention dans une émission sur une radio privée de la capitale dont l'extrait, est abondamment relayé sur les réseaux sociaux ces deniers jours.

A la lumière de cette déclaration qui, faut-il le souligner, choque plusieurs internautes, l'on est amené à poser cette interrogation : à qui profite l'arrestation Dimas Dzikodo ?

Pour nombre d'observateurs, des mains invisibles seraient derrière l'arrestation de l'homme de médias, très sollicité pour des débats contradictoires sur les radios et les plateaux de télé, et bien connu pour ses investigations et dossiers brûlants qui font les gros tires de son journal, édité au Togo.

En dépit que certains lui reprochent d'avoir changé de veste pour devenir le « chantre de la République », cet homme n'a cessé de dénoncer sans ambages, dans les colonnes de son journal mais aussi sur les mass médias, les tares de la société et les maux qui plombent l'économie.

Des enquêtes explosives qui donnent ainsi de l'insomnie, notamment à plusieurs magistrats véreux mais aussi des douaniers, des policiers, des préfets, des maires... dont les pratiques sapent la bonne gouvernance au Togo.

Autant le faire taire, n'est-ce pas ? Même si les intérêts personnels peuvent froisser la démocratie, tant recherchée par les Togolais dans leur ensemble.

Et la liberté d'expression qui est tant mise à rude épreuve ? N'est-elle pas reconnue par la loi fondamentale du pays dirigé par Faure Gnassingbé ?

Alors que le confrère croupit dans les geôles, et que l'on avance qu'il serait le Directeur adjoint de Ghislain Awaga, fondateur de Global Trade Corporation (GTC) et activement recherché, la quasi-totalité des « vrais » collaborateurs sont en liberté.

Un fait qui laisse interrogateur, par rapport aux accusations qui pèsent contre le journaliste Dimas Dzikodo.

Officiellement, apprend-on, Dimas Dzikodo n'aurait jamais occupé le poste du Numéro 2 de la GTC. La seule information dont nous disposons, c'est sa nomination au Conseil d'Administration en février 2021, sur sollicitation du DG de la société, Ghislain Awaga.

Et de sources bien introduites, le Directeur de publication de Forum de la Semaine, n'a jamais siégé au sein du Conseil, avant la décision du gouvernement en mars 2021, de procéder à la fermeture des sociétés de Trading, opérant sur le territoire national, pour « activité illégale ».

Qui cherche donc à voir Dimas Dzikodo dans dernière les barreaux, même si sa responsabilité dans les faits, n'est pas établie ?

Vivement que l'homme de médias obtienne une liberté provisoire, le temps que les enquêtes diligentées aboutissent, comme le souhaite d'ailleurs l'Union de la presse francophone (UPF).

» Citoyen averti et respectueux des textes en vigueur, nous sommes profondément persuadés que notre confrère Dimas Dzikodo restera à la disposition de la Justice pour les besoins de l'enquête », rassure pour sa part, Loïc Lawson, président de l'UPF-Togo.

Ci-dessous, quelques parutions de Forum de la Semaine, ces derniers mois

Passation de marchés publics dans la commune Golfe-7 : De graves accusations portées contre l'adjoint au maire, Komlan Siakou (page 5, Forum de la semaine n°2863 du lundi 12 juillet 2021)

USYCORT impose de faux-frais aux conducteurs et déclare la guerre à ceux qui s'y opposent (page 5, Forum de la semaine n°2863 du lundi 12 juillet 2021)

Le juge GNANDI BABA, visé par une procédure disciplinaire, risque une révocation (page 3, forum de la semaine n°2882 du mardi 21 septembre 2021)

Enquête au port autonome de Lomé : d'insolents rackets organisés de main de maître par des douaniers indélicats (page 2&3, Forum de la semaine n°2861 du mardi 06 juillet 2021)

Un juge fait falsifier un rapport d'expertise de façon à donner droit à un faussaire voleur de terrain (page 2 à 4, forum de la semaine n°2864 du vendredi 16 juillet 2021)

Payadowa Boukpessi bien au sommet de la confusion entre contrôle de la légalité administrative et tutelle de l'Etat sur les collectivités locales (page 3, forum de la semaine n°2873 du mardi 17 août 2021) ;

Douaniers, policiers, commerçants, Etat togolais... ... ... à qui profite la fermeture des frontières terrestres, immersion dans une nébuleuse qui fait des richissimes au détriment de l'Etat (page 3, forum de la semaine n°2865 du lundi 19 juillet 2021).

Voici l'extrait des propos de Dimas Dzikodo, tenus quelques heures avant son interpellation.

« Ce juge est cité dans plusieurs ignominies. La fois dernière, il y a un cabinet d'avocat qui m'appelle et me dit : 'venez, j'ai rencontré des membres d'une collectivité qui me disent que la voiture que conduit actuellement le juge Gnadi Baba, c'est nous qui lui avons acheté cela (... ) et qui nous a même amené auprès des acquéreurs, lui-même a choisi des acquéreurs, on a vendu nos terrains, et séance tenante, c'est ce juge qui a pris l'argent : 11 millions... et il est parti. Il est cité dans plusieurs autres affaires. Vous voyez ces documents ? Il devrait faire partager une parcelle de terrain de 59 lots, et après le partage avec son géomètre véreux, il s'est octroyé 24 lots sur les 59. Et quand ces situations arrivent, tout le monde est pris de court. C'est là que nous avons commencé par dénoncer ces choses. Et quand je l'ai contacté, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Qu'il est le diable en personne... Et qu'il n'y a pas le mot pardon dans son langage... Et comme je le cherche, je vais le trouver ».