Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du vendredi, 05 novembre 2021

Dans les environs de 1h du matin, plusieurs décrets de nomination ont été lus sur les ondes de la télévision nationale.

-M.Moussa magassouba, a été nommé ministre des mines et de la géologie;

-M. Alpha Soumah, a été nommé ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat;

-Mme Aminata kaba a été nommée ministre des postes et télécommunications et de l'économie numérique;

-M. Karamo Diawara a été nommé Secrétaire général aux affaires religieuses;

-M. Ibrahima Abé sylla a nommé ministre de l'énergie , de l'hydrolique et des hydrocarbures;

-M. Ibrahima Ousmane bah a été nommé S/G adjoint des affaires religieuses';

-M. Ousmane Gaoual Diallo a été nommé Ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Ces nouveaux ministres qui ont complété la liste du gouvernement de transition, ont été installés dans leurs fonctions courant la journée, en présence des cadres de leurs départements respectifs, des membres du CNRD et certains ministres.

Plusieurs officiers nommés hier par le président de la transition ont été installés dans leurs fonctions par l'inspecteur général des forces armées.

Courant la journée, le président Mamadi Doumbouya a effectué des visites inopinées dans les universités, Gamal Abdel Nasser de Conakry et Général Lansana Conté de Sonfonia. L'objectif était de s'assurer de la reprise effective des cours et de s'enquérir des conditions de travail dans les universités publiques. À cette occasion, il a adressé un message d'encouragement aux étudiants et les a invité à bannir l'ethnocentrisme.

Il s'est ensuite rendu à l'école militaire de Maneah, sur place, il a invité ses frères d'armes à la discipline et à cultiver l'excellence.

Le ministre de la santé, Mamadou Pethé Diallo a visité le chantier de rénovation de l'hôpital national Donka, pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Sur place, le ministre s'est engagé à operationaliser le plutôt possible cet hôpital.

Le ministre du travail et de la fonction publique a adressé un courriel à l'ensemble des chefs de divisions des ressources humaines des services centraux et déconcentrés du pays, les invitant à fournir au plus tard, le vendredi 12 novembre, la liste des fonctionnaires se trouvant dans les situations ci-après :

-Abandon de postes ;

-Décédés en activité non radié;

-Payés dans la fonction publique mais résidant à l'étranger;

-Payés dans la fonction publique, mais évoluant en même temps dans le secteur privé.

Le FNDC, a adressé ses vives félicitations à tous les membres du Gouvernement de Transition et leurs a souhaité plein succès dans leurs différentes missions. Il a réitéré son soutien et invité tout le peuple de Guinée à s'inscrire dans cette dynamique d'ouverture et de franche collaboration, pour un retour à l'ordre constitutionnel.

Le président de l'UFDG, Elhadj Cellou Dalein Diallo a révélé sur ses pages Facebook et Twitter qu'il a été informé, ce vendredi matin par Ousmane Gaoual Diallo, de sa nomination dans le Gouvernement de Transition, au poste de Ministre de l'Urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Qu'en retour, il lui a adressé ses félicitations et lui a souhaité bonne chance.

Il a précisé par la même occasion que l'UFDG n'a pas été consultée ou informée au préalable de cette nomination.