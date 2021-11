Afrique du Nord: Violation manifeste des accords passés avec la Mauritanie et avec la Minurso

Le malencontreux et stupide mea culpa d'Alger

Le régime militaire algérien poursuit ses surenchères démagogiques et entend internationaliser l'affaire des trois camionneurs algériens tués dans des circonstances suspectes dans une zone à l'est du mur de défense.

En effet, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a adressé des lettres au Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, au président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit et au secrétaire général de l'Organisation pour la coopération islamique (OCI), Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, dans lesquelles l'Algérie « dénonce » ce qu'elle prétend « le terrorisme d'Etat » du Maroc. On a poussé l'ignominie jusqu'à appeler à commettre des actes terroristes contre le Maroc Dans un communiqué de presse publié mercredi dernier, la présidence algérienne avait faussement attribué la mort de trois Algériens à l'armée marocaine.

« Je ne crois pas que l'ONU et les autres organisations internationales tomberont dans le piège des stratagèmes du régime algérien », a affirmé Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center.

«Ces démarches s'inscrivent dans la même logique suivie par les responsables algériens, à savoir exacerber les tensions avec le Maroc, notamment après l'échec lamentable de la diplomatie algérienne au niveau du Conseil de sécurité au sujet du Sahara Marocain », a souligné Moussaoui Ajlaoui dans une déclaration à Libé. Et de poursuivre :« Ce régime essaie maintenant de jouer d'autres cartes en prétendant que la région est une zone de conflit et ce qui s'y passe affecte la paix et la sécurité régionales. Cela signifie que le ministère algérien des Affaires étrangères, après son rejet de la résolution du Conseil de sécurité, tente maintenant de changer les paramètres du conflit du Sahara ».

« Pour cela, le régime algérien cherche désespérément des alibis et pratique la diplomatie de la trompette à travers les déclarations misérables du président de la République et du ministre algérien des Affaires étrangères », a encore martelé Moussaoui Ajlaoui.

Le chercheur marocain a mis à nu les contradictions dont regorge le communiqué de presse de la présidence algérienne. Celle-ci reconnaît sa violation non seulement des normes et du droit internationaux, mais aussi de l'accord signé entre l'Algérie et la Mauritanie en 2018 concernant le passage terrestre entre les deux pays.

Le communiqué de la présidence algérienne indique que les deux camions étaient en route d'Ouargla à Nouakchott. « Cela est très dangereux. Ce chemin se situe à l'est du mur de sécurité. Pourquoi l'Etat algérien a laissé passer ces deux camions sur cette route qui traverse une zone de conflit, alors qu'il y a une autre route reliant la Mauritanie et l'Algérie ? », s'est interrogé Moussaoui Ajlaoui, avant d'ajouter que l'Algérie entend exprimer à travers cet incident son mécontentement vis-à-vis de la Mauritanie qui a soutenu la dernière résolution de l'ONU sur le Sahara.

Selon l'expert marocain, si les camionneurs ont été tués au Sahara marocain, selon le communiqué de la présidence algérienne, cela signifie que « l'Algérie a violé l'accord signé entre le Polisario et la Minurso en décembre 1997. Lequel accord interdit tout mouvement dans la zone à l'est du mur (30 km) ».

Jusqu'à maintenant, le Maroc continue d'agir avec sagesse et calme, car il sait que « tous les agissements du régime algérien visent à créer une nouvelle réalité au Sahara », a assuré Moussaoui Ajlaoui.

Il y a lieu de préciser que le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baitas, a réagi jeudi, lors d'une conférence de presse, aux accusations algériennes à l'encontre du Royaume, en déclarant : «Pour les pays voisins, le Maroc s'en tient au strict respect des principes de bon voisinage avec tous».

L'escalade actuelle pourrait-elle aller jusqu'à un conflit armé entre les deux pays ? Moussaoui Ajlaoui exclut cette éventualité, précisant que « ni les Américains, ni les pays de l'Europe de l'ouest ne permettront à un conflit armé de se produire en Méditerranée occidentale ».

De son côté, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté jeudi dernier le Maroc et l'Algérie à engager un dialogue pour désamorcer l'escalade des tensions entre les deux pays, selon son porte-parole Eri Kaneko, lors d'une conférence de presse tenue au siège permanent de l'Organisation internationale à New York.

« Le Secrétaire général est au fait de la situation entre les deux pays et il les exhorte fortement à engager un dialogue afin de désamorcer l'escalade des tensions, d'autant plus que notre Envoyé spécial pour la région du Sahara a pris ses fonctions et nous verrons comment il peut contribuer à améliorer l'état des relations entre les deux pays », a précisé Eri Kaneko lors de cette conférence.

Par ailleurs, le régime algérien a lâché ses médias pour attaquer d'une manière ignoble le Maroc. A titre d'exemple, la chaîne Al-Hayat a poussé la bêtise et la haine jusqu'au bout quand le présentateur de l'émission supposée politique Crisis, un certain Mokhtar Mediouni (connu pour sa marocophobie viscérale) a craché tout son venin en appelant les séparatistes du Polisario à «commettre des attentats terroristes contre le Maroc et contre des institutions marocaines».