Madagascar: Région SOFIA - Un ancien Délégué Régional du Contrôle Financier MD

Certains cadres de la région Sofia font l'objet d'accusation de détournements.

Suite à l'affaire impliquant l'ancien chef de région Sofia et consorts, un ancien délégué régional du Contrôle Financier de la région Sofia a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de son déferrement au Pôle Anti-Corruption (PAC) de Mahajanga le 03 novembre dernier. Ce haut fonctionnaire a été inculpé de complicité de détournement de deniers publics d'un montant de plus de 596 millions d'ariary. Il a été retenu pour défaillance dans le contrôle de la moralité des prix apposés dans les conventions et dans le contrôle des services faits.

Malversation. Rappelons que lors du précédent déferrement en date du 21 juin 2021, neuf (09) autres personnes soupçonnées dans cette affaire ont déjà fait l'objet de mandat de dépôt dont l'ancien chef de région Sofia, qui n'est autre que l'auteur principal dans cette malversation. Les instructions concernant cette affaire se poursuivent au niveau du PAC et les contribuables attendent l'issue du traitement de ces détournements qui engendrent des préjudices énormes au budget de l'Etat et au développement de notre pays.

Détournements de fonds. Toujours dans cette région vers la fin du mois de juillet de cette année-ci, l'ancien directeur régional de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de ladite région et le comptable ont été placés en détention à Antsohihy. Selon des sources proches du dossier, ces cadres sont accusés de détournements de fonds évalués à des millions d'ariary et d'abus de pouvoir. L'affaire a été saisie par le pôle anti-corruption (PAC) de Mahajanga. Ce dernier a été interpellé par un salarié qui a été démis de ses fonctions sans motif, en 2018. II a également annoncé que ce cadre du MAEP aurait fait preuve d'un abus d'autorité sur des nouvelles recrues dans le service, en leur faisant payer trois mois de salaire en échange de leur recrutement dans la direction.