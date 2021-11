Madagascar: ASIEF - Sommet national - Le Sénat et la Primature en finale du volley

Les équipes de la Primature sont présentes dans les finales du basket-ball mixte, du volley-ball mixte et de la demi-finale du football.

Après presque 10 jours de compétitions, le championnat national de l'Asoociation Sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF) aborde les phases des demi-finales et finales ce week-end. Pour le moment, les titres ont été partagés entre les différents ministères et institutions participants.

En volley-ball mixte, la finale se joue ce matin entre l'équipe du Sénat et de la Primature. En demi-finales, les volleyeurs du Sénat ont battu à plate couture la Présidence par trois sets à zéro. La formation de la Primature a pris le dessus sur l'équipe du ministère de l'Économie et des Finances en trois sets. La finale promet des étincelles entre ces deux équipes qui ont réalisé un parcours sans faute lors de ce tournoi. Elles étaient 10 équipes à participer au tournoi de volley-ball mixte à Mahajanga.

En basket-ball dans la catégorie jeunes, l'équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports emmenée par Sandy, Rindra et compagnies s'est qualifiée pour la finale après s'être imposée face à la formation de la Direction Régionale du Tourisme Boeny sur le score de 71 à 66. Les protégées de Voahangy vont pouvoir défendre leur titre acquis à Antsiranana en 2019. Et la finale sera le remake de celle de l'édition 2019 entre le MJS et la Primature. Cette dernière a éliminé l'équipe du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Chez les super-vétérans, la finale oppose l'équipe de la Jirama Tana à celle de la Présidence de la République. Chez les dames, la finale mettra aux prises les basketteuses de la Gendarmerie nationale à celles de l'Etat Major.

En football, la compétition entre dans le stade des demi-finales dans les 5 catégories. Chez les seniors hommes 2, le ministère des Affaires étrangères, des Postes, la DGFA et le RM4 disputent les demi-finales. Chez les seniors 1, la région Betsiboka affronte l'équipe du CROUA et la Primature attend encore son adversaire car il y a eu un litige dans l'autre quart de finale. En VTT, les gars de la JIRAMA ont dominé la course en remportant les titres dans les catégories C par Rolland Ramorasata et Onesiphore Mampitefa en catégorie D. Solofo Désiré Rakotomalala de L'ASPRIMA a remporté la catégorie B. « Aucune forme de corruption n'est tolérée et les règlements sont respectés à la lettre », souligne Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'ASIEF