Ile Maurice: En cinq jours - 2 434 personnes verbalisées pour non-port de masque

La police envoie un signal fort à ceux qui banalisent la loi. En effet, du 1er au 5 novembre au matin, 2 434 personnes ont écopé d'une contravention pour le non-port du masque. «À la suite du relâchement noté, un peu à travers l'île, le commissaire de police a tenu des réunions à haut niveau. Il a demandé d'être un peu plus agressif sur le terrain par rapport à l'Enforcement of the Quarantine Act surtout pour ce qui touche aux mesures sanitaires», confie l'inspecteur Shiva Coothen.

Notre interlocuteur ajoute que si ces mesures ne sont pas prises, l'on risque d'avoir une explosion des cas de contamination. «C'est un exercice que nous allons faire au quotidien. Chaque division et unité est concernée par ce travail.»

Shiva Coothen a également assuré qu'il n'y aura pas de politique de deux poids, deux mesures. «Les touristes aussi seront verbalisés car tout le monde est égal devant la loi. Celui qui ne porte pas le masque sera amené à avoir une fixed penalty.» Pour rappel, cette amende est fixée à Rs 2 000 et la personne dispose de 28 jours pour s'en acquitter. «Et si une personne veut contester cette sanction, elle peut s'en remettre à la justice. En Cour, elle aura le choix de se défendre. Toutefois, la fixed penalty ne sera plus appliquée et la personne risque une amende de Rs 500 000 et cinq ans de prison.»

Selon les rapports obtenus, les policiers ont sévi aux abords des centres commerciaux et à la sortie des plages très fréquentées. «Il y a même un jour où nous avons verbalisé 929 personnes.»