Madagascar: Handball - Sommet national - THBC et ASCO en roue libre

Les cadors ont été au rendez-vous du dernier carré au championnat national de handball disputé au Gymnase d'Ampisikina, Mahajanga.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour elles. Grandes favorites de la compétition, les joueuses du Tana Handball Club (THBC) n'ont pas fait dans la dentelle pour s'offrir le ticket pour les demi-finales. Les Zarina et ses camarades ont largement étrillé la formation JACHBT par 27 à 8. Un match à sens unique où Aina et compagnies ont dominé leurs adversaires sur tous les compartiments du jeu. Avec l'absence de la tenante du titre de l'AS Tsiky, les handballeuses de Tana sont sur la voie royale pour récupérer leur titre, mais ce jour, elles croisent HBCI en demi-finale. La formation de l'ASRB a battu HBCA sur le score de 21 à 16. Dans l'autre match, MY-Sah a remporté la victoire par 34 à 26 contre ACF. La seconde demi-finale oppose ASRB à My-Sah.

Dans la catégorie masculine, les Tuléarois de l'ASCO ont pris le dessus sur les militaires du Cosfa 2 sur le score de 30 à 22. Les Patrick et consorts ont vite pris le jeu à leur compte et mènent au score à la pause. Les militaires ont essayé de rattraper leur retard au score grâce à une meilleure attaque et un gardien au top de sa forme, mais l'avance déjà acquise par les Sudistes ont handicapé l'équipe du COSFA. Patrick qui a émerveillé le public du Gymnase du Complexe a été élu meilleur joueur du match. Cette victoire signe l'invincibilité de l'ASCO à la compétition. Les aînés du Cosfa ont fait respecter la logique en s'offrant facilement la formation du SMI sur le score de 30 à 20. Les collégiens du Saint-Michel Amparibe et