Sénégal: [Enquête] Commerçants «Becëk men» - Un système qui résiste au temps

Ils résistent au temps et se réinventent. Passés d'un versement de 50 à 100 voire 500 FCfa, les becëk men (adeptes de la vente avec échelonnement du paiement) se frottent les mains à travers des bénéfices de 40 à 60%. Avec la diversification des produits, ils font l'affaire des dames, en y allant à leur rythme.

À 16 heures passées de 18 minutes, Abdoulaye Talla est déjà sur le terrain. Il sillonne les rues du quartier Lansar, l'air fatigué, le visage suant. Sous un soleil intolérant, il se protège grâce à un couvre-chef très prisé des éleveurs, appelé « Tengadé ». Sa marchandise du jour est constituée de bassines et de tissus en wax. Démarche nonchalante, il rejoint une assistance constituée de quatre femmes. Debout, il sort de sa sacoche un carnet de notes de couleur noire et un stylo bleu. « Maïmouna toi, d'abord tu me dois 300 FCfa », dit-il, serein, le regard sévère.

Gênée, la dame, de teint clair, va au clash. « Si je te dois trois journées de versement, c'est parce que j'étais prise par les préparatifs d'un baptême. Allez, prends ton argent », réplique la dame, lui tendant un billet de 500 FCfa. Le calme revient alors entre deux partenaires qui se connaissent depuis des années. Et Abdoulaye poursuit son recouvrement. De teint clair et de taille moyenne, il est dans cette activité depuis huit années.

Et il s'y plaît pour plusieurs raisons. « Rien qu'avec cette méthode, nous aidons les femmes qui n'ont pas des moyens conséquents. Notre activité est d'une grande utilité », remarque-t-il, nous invitant à jeter un coup d'œil sur son carnet riche d'une cinquantaine d'adhérentes. « Une relation de confiance s'est tissée entre nous au fil du temps. Et tout le monde y gagne », ajoute-t-il. Près d'une heure après son départ, un autre adepte de cette pratique se signale. Moustapha Sylla est plus jeune qu'Abdoulaye.

Et il propose des marchandises bien différentes. Le jeune homme, de teint noir, en chaussures plastiques, tient un sachet rempli d'effets de toilette. Tous les jours, il arpente les quartiers de Lansar, Tivaouane, Diacksao et Thiaroye-sur-mer. Avec le temps, il s'est fait une importante clientèle. « La totalité de mes clients sont des femmes. La plupart du temps, je leur propose des effets de toilette ou des tissus à la veille des fêtes religieuses », dit-il, manipulant son smartphone.

Des bénéfices et des relations

Ils vont presque partout et s'enrichissent à plusieurs titres. Abdoulaye Talla apprécie particulièrement les relations amicales et de confiance qui se sont tissées au fil du temps avec des clientes. « Même pour acheter des marchandises en gros à l'occasion des baptêmes ou mariages, plusieurs d'entre elles me sollicitent. Dès fois, c'est moi qui vais seul effectuer les achats. Quelques-unes s'étaient déplacées jusqu'au Fouta lorsque je baptisais mon fils aîné », magnifie Abdoulaye, non sans oublier les gains économiques.

Avec cette pratique, le bénéfice est souvent de 50 à 70%. « Une tablette d'assiettes achetées à 8 000 FCfa est revendue à 12 000 ou 13 000 FCfa. Le recouvrement prend certes du temps, mais c'est un marché assez bénéfique », indique-t-il. « Modou Parfum », lui, propose des accessoires pour femme. Il intervient dans plusieurs quartiers de la banlieue. Passé d'agriculteur à « becëk man », il ne se plaint pas trop.

Le style lui convient. Les gains également. Pour un investissement hebdomadaire de 25 000 FCfa, il se retrouve à l'heure du bilan avec 40 000 ou 50 000 FCfa. « Cette pratique fait l'affaire de tout le monde. Les femmes déboursent sans le sentir. Et nous commerçants, faisons des bénéfices qui varient entre 40 et 60% », se réjouit « Modou Parfum ».

De Bambey à Dakar, Ousmane Faye a trouvé son gagne-pain, dans la vente de tissus et d'assiettes. « Je viens à Lansar lundi, mercredi et vendredi », confie-t-il au bout du fil. Après deux années d'activité, il ne regrette rien. Au contraire, si c'était à refaire, il n'hésiterait pas une seule seconde. Les importants gains sont passés par là. « Je m'en sors bien. Pour un investissement hebdomadaire de 75 000 FCfa, je me retrouve avec 100 000 ou 110 000 FCfa. C'est d'ailleurs cette activité qui me permettra de financer mes travaux champêtres », informe-t-il.

L'affaire des dames

Sa collaboration avec les adeptes du « becëk » date de plus d'une décennie. Assise devant sa maison à Lansar, à côté de plusieurs camarades, préparant la séance de tontine du vendredi, elle loue un système qui lui a permis d'acquérir plusieurs biens. « Des ustensiles de cuisine aux tissus, j'ai pu compter sur ce système. C'est grâce à mes relations avec ces commerçants que j'ai pu organiser une tontine de tissus et d'ustensiles de cuisine. Nous en profitons même si nos relations sont parfois tendues », rigole Bakhaw.

Son amie et voisine Amsatou lui arrache la parole. C'est pour également témoigner sur la qualité de leurs relations et les avantages du « becëk ». En robe wax, le cure-dent coincé entre les lèvres, elle indique acheter rarement comptant. « Ce système offre plus de facilité. À travers des versements quotidiens de 100, 200 ou 500 FCfa, nous garnissons nos armoires sans grande difficulté », analyse Amsatou.

D'ailleurs, son commerçant préféré, Abdoulaye, lui a permis de préparer le mariage de sa fille. « Plusieurs tissus remis à sa belle-famille ont été acquis grâce à ce système. Actuellement, je suis en train de rassembler des ustensiles de cuisine pour anticiper un autre événement heureux », signale-t-elle, sous le brouhaha. Mieux vaut payer par tranches que de débourser cash, Bakhaw n'en disconvient pas. Elle loue d'ailleurs le secours de ces commerçants. Le seul point noir, selon elle, c'est que « certains exagèrent en profitant de leur cote et se permettent tous les excès pour se retrouver avec un bénéfice de 100%. Et ce n'est pas honnête », déplore la dame.

Une relation de confiance avec les grossistes

Le soleil darde ses rayons en cet après-midi du jeudi. Une forte canicule sévit. Pour y échapper, Babacar Gaye s'est installé à la porte de son magasin. Ses étagères sont garnies de divers tissus en basin, wax, etc. Ses jeunes collaborateurs accueillent les clients qui préparent une cérémonie. Sobrement habillé d'un maillot blanc, le commerçant n'hésite pas à aborder ses relations avec les adeptes du « becëk ». C'est plus de 10 ans de relations de confiance selon lui. « Je travaille avec plus de dix acteurs. Les formules sont nombreuses. Elles dépendent de leur situation économique. Ceux qui ont les moyens paient cash, leurs marchandises hebdomadaires pouvant aller jusqu'à 150 000 ou 200 000 FCfa. D'autres paient après recouvrement. Il n'y a pas de grosses difficultés. Tous mes collaborateurs respectent les termes du contrat », explique-t-il.

Son voisin Ibrahima Faye est dans la vente d'ustensiles de cuisine. Plusieurs cartons contenant des marmites sont exposés à l'intérieur des vitrines. Le commerçant de 43 ans accueille en moyenne cinq « becëk men » par jour. Une collaboration aux innombrables vertus, d'après lui. « C'est du gagnant-gagnant. Ils nous permettent d'écouler nos produits. En retour, ils s'en sortent bien avec des bénéfices pouvant aller jusqu'à 40 à 50% », souligne-t-il. En plusieurs années de collaboration, il a rarement été confronté à des situations difficiles à gérer. « Un jeune collaborateur a été victime de vol, perdant une marchandise d'une valeur de 90 000 FCfa. J'ai été obligé du lui accorder un délai de six mois pour qu'il puisse souffler. Courageux et travailleur, il a pu respecter les termes du contrat. Et nous travaillons toujours ensemble », se rappelle Ibrahima. Entre grossistes et adeptes de la vente à paiement échelonné, c'est une relation de confiance et de générosité selon Modou Parfum. « C'est une collaboration exemplaire. Mon grossiste n'hésite pas à me prêter de l'argent en cas de besoin. Nous nous réjouissons tous de cette entente, même s'il peut y avoir des tensions si les versements ne sont pas effectués à temps », magnifie Modou.

Des profils qui évoluent

« Quand nous étions plus jeunes, nos mamans avaient affaire avec des acteurs âgés de plus de 50 ans. Ils venaient du Fouta pour la plupart du temps », se souvient Bakhaw. Aujourd'hui, son constat est tout autre. Les jeunes ont investi le secteur. Et ils sont souvent originaires du Baol ou du Saloum. « La donne a changé. Ce n'est plus la chasse gardée des vieux, originaires du Fouta. Ils sont aujourd'hui concurrencés par des jeunes âgés entre 25 et 35 ans. J'en connais quatre qui sont originaires du Baol ou du Saloum », ajoute-t-elle. Abdoulaye Talla confirme son constat. Toujours présent sur le terrain, il y voit de moins en moins ses parents. « Nous sommes les précurseurs certes, mais cette pratique est devenue l'affaire de tous. En plus, les acteurs sont de plus en plus jeunes », explique-t-il. Modou Parfum va dans le même sens. Pour lui, c'est un business et tout le monde en profite. « J'en connais plusieurs, originaires du Baol ou du Saloum. C'est devenu un terrain pour tous », dit Modou, muni d'un sac rempli d'effets de toilette.

Aux bons souvenirs des jeux de cache-cache

Les relations entre les « bëcek men et leurs clientes » ne sont pas que d'excellents moments d'entente. Il y a parfois des tensions, des mésententes. Amsatou est marquée par les jeux de cache-cache. La plupart des dames qui ne pouvaient pas honorer le versement quotidien trouvaient des astuces pour éviter toute confrontation avec le commerçant. « Nous nous cachions derrière nos lits, dans les maisons voisines », se souvient-elle, nostalgique, toute souriante, puis se remémore une scène assez cocasse. « Un jour, je me suis cachée dans ma chambre. Et c'est ma fille aînée âgée à l'époque de quatre ans qui a lui a signalé ma présence. J'étais obligée de sortir de ma cachette et de procéder au versement quotidien », rigole-t-elle.

Bakhaw a vécu une expérience pareille. Et c'était également avec une jeune fille. L'enfant de six ans avait joué un mauvais tour à sa maman qui n'avait pas envie de débourser. « Une cousine s'était cachée dans la cuisine puisqu'elle devait rattraper une semaine de versement. À sa grande surprise, elle a été trahie par sa fille. Elle a répété au commerçant que sa maman dit qu'elle est sortie », rigole Bakhaw. Abdoulaye Talla en était souvent victime. « Certaines dames usaient de tous les moyens pour s'échapper. J'en ai vu des scènes assez amusantes. La plupart du temps, elles sont dénoncées par les enfants », lâche-t-il.

PASSER DE « BECËK MAN » À GRANDS COMMERÇANTS

Parcours de combattants

Avec le courage et la détermination, on peut aller loin dans le métier de « bëcek man », signale Modou Parfum. Ainsi, il évoque ses rêves de se muer en grand commerçant, donnant à ses jeunes frères l'opportunité de développer leurs activités économiques. « À Diourbel et dans d'autres localités, j'ai des amis ou des connaissances qui ont réussi cette transition. Mon projet est bien conçu. La première étape consistera à installer d'abord une cantine.

D'ailleurs, je l'ai déjà commandée. Si l'activité marche, je pourrai avoir un grand magasin de distribution en gros », informe-t-il, avant de nous mettre en relation avec un de ses anciens compagnons du nom d'Ibra Fall. « Le business n'aime pas le bruit », argumente-t-il, pour rejeter notre proposition de passer prendre une photo de son lieu de commerce. C'est après plus d'une décennie de pratique du « becëk » qu'il est parvenu à s'installer dans un magasin. Il est passé de la vente d'effets de toilette aux tissus et ustensiles de cuisine. « Je suis arrivé à Dakar en 2004. J'ai commencé par la vente de sous-vêtements à Sandaga avant de sillonner les quartiers de Thiaroye Gare et Guinaw Rails pour proposer des parfums et du lait de corps aux femmes », explique-t-il.

La transition n'a pas été simple. C'est un véritable parcours du combattant, selon lui, car il faut être capable de maîtriser ses dépenses. « On ne peut pas devenir grand commerçant si l'on n'est pas bien organisé. Il faut épargner durant des années, tout en se résignant à dépenser utile. Lorsque j'étais sur le projet d'ouverture d'un magasin, mes proches me taxaient de pingre. Malgré les piques, j'ai tenu bon », se rappelle-t-il.

Ainsi, il a pu compter sur des économies de plus de 1,2 million de FCfa et un appui d'un de ses frères établis à l'étranger pour démarrer. « Les débuts ont été difficiles. Il fallait trouver un local, payer une caution, établir une relation de confiance avec les distributeurs. Mais j'y allais petit à petit, espérant ouvrir d'autres et aider mes jeunes frères », dit-il. Abdou Fall, lui, rêve également que son « parcours de combattant » soit couronné par l'ouverture d'un magasin dans la banlieue ou en ville.

Ce qui lui permettra de s'intéresser à d'autres produits. « Je vends des draps aux hommes et femmes, avec un système de paiement échelonné. Mon rêve aujourd'hui est de me stabiliser et avoir un grand magasin. Ce ne sera pas facile car j'ai de lourdes charges, mais je me donnerai corps et âme pour mettre en place ce projet », lâche-t-il, priant pour un financement conséquent, qui lui permettra de franchir le pas. Au bout de l'abnégation, il y a l'espoir de développer son business.

Les nouveaux visages (étrangers) du métier

Les acteurs locaux ne sont plus les seuls sur le terrain. Ils sont actuellement concurrencés par des commerçants venus du Pakistan ou d'autres pays. Ces derniers proposent ustensiles de cuisine, machines de transformation des fruits et légumes, etc. Malgré la qualité des produits et le paiement échelonné sur trois mois ou plus, les clientes se plaignent « des prix souvent exorbitants ».

Concentré sur le match Manchester United-Everton, de jeunes hommes commentent une action litigieuse, à l'intérieur d'un atelier de couture à Lansar. Devant la maison d'en face, cinq dames s'entretiennent avec un groupe de commerçants. Il est constitué de deux jeunes Sénégalais et d'un homme d'origine pakistanaise. Nos compatriotes jouent le rôle de facilitateurs et d'interprètes. « Nous vendons des encensoirs électriques grand modèle. Vous avez l'opportunité de payer en quatre versements. Nos boutiques se trouvent à Colobane, mais nous sillonnons les quartiers pour offrir plus de facilités aux clients », explique l'un d'eux, montrant une malle bien chargée.

Aïda Faye en prend une et s'interroge sur les modalités de paiement. « Nous le proposons à 30 000 FCfa. Les versements seront mensuels, après le paiement d'un acompte de 10 000 FCfa », explique Ousmane. Aïda réplique en sollicitant une réduction. Son interlocuteur s'en ouvre à son patron en langue arabe. Après concertation, l'équipe de commerçants ne donne pas une suite favorable à sa demande. Aïda sort immédiatement sa carte d'identité et un billet de 10 000 FCfa et s'engage. Ses références sont répertoriées sur un carnet, avec sa photo de pièce d'identification. « J'ai fini de payer un mixeur et je m'engage à nouveau en prenant un encensoir. Les produits sont de qualité, mais les prix sont souvent chers à travers des bénéfices de 40 à 50% », dit-elle, louant au moins la possibilité de payer en plusieurs tranches.

Suant à grosses gouttes, le jeune Tapha Gaye, arabophone, accompagne deux commerçants iraniens. Ils sillonnent les rues de Hann, avec des cartons contenant des collections de marmites. Devant une dame intéressée par le produit proposé, il joue à l'interprète. « La collection de 10 marmites est vendue à 80 000 FCfa, le paiement échelonné sur quatre mois, après le versement d'un acompte de 20 000 FCfa. Nos magasins se trouvent à Sacré-Cœur », explique-t-il. La dame qui souhaite taire son nom trouve cher le prix proposé, tout en reconnaissant la bonne qualité de la marchandise. Le recouvrement ne pose pas de difficultés, selon Tapha Gaye, dans la mesure où, dit-il, tout client est identifié en amont. « Le versement peut se faire par les outils de transfert d'argent ou par dépôt physique », dit-il.