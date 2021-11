Ile Maurice: Finances - la MCB désignée «Best Private Bank in Mauritius 2021»

Partagez cet article

La MCB s'est vue octroyer cette année, et pour la sixième fois, le titre de «Best Private Bank in Mauritius» décerné par Professional Wealth Management (PWM) et The Banker, deux publications spécialisées du groupe Financial Times. Cette récompense, selon la direction, souligne la capacité de la MCB Private Banking à s'adapter à la transformation digitale et à faire croître les relations avec ses clients, malgré les challenges liés à la pandémie de Covid-19.

En effet, le département Private Banking de la MCB a récemment repensé à son positionnement stratégique dans l'idée d'offrir un service plus adapté à sa clientèle privée, grâce notamment à une meilleure segmentation de son portefeuille clients.

Évoquant la récompense décernée à la banque commerciale, Yuri Bender, rédacteur en chef de PWM, explique que «le jury a pris note de l'accent qui a été mis par la MCB sur la transformation de sa segmentation client». Il ajoute que «les juges ont été impressionnés par la façon dont la banque a réévalué ses opérations de gestion de patrimoine pour améliorer la relation entre les conseillers et les clients et aussi la qualité du service». Les efforts de la MCB pour améliorer la gestion de son portefeuille tout en élargissant la gamme d'actifs auxquels les clients ont accès ont aussi attiré l'attention des juges.

Pour Francois Desvaux de Marigny, Head of MCB Private Banking and Wealth Mangement, ce prix témoigne du solide positionnement de ce créneau et renforce sa volonté d'offrir un service toujours plus adapté à sa clientèle. «Il nous encourage à continuer d'innover afin d'améliorer l'expérience de nos clients sur les problématiques de gestion du patrimoine.»