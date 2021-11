Sénégal: Hausse des taux de fret maritime - Mamadou Ndione du Cosec indexe la libéralisation du sous-secteur

La journée dédiée au Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) en cette 6ème édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) tenue avant-hier, jeudi 4 novembre, a été poursuivie sous le thème "La hausse des taux de fret et leurs effets sur les économies africaines ». Un thème d'actualité dont le DG du Cosec s'est d'ailleurs servi pour annoncer que la cause de cette incidence économique est surtout liée à la libéralisation de ce segment important du transport maritime.

« Car, quoi qu'on puisse dire aussi, nous sommes dans la règle de l'offre et la demande », soutient-il. Mais en réalité, poursuit Mamadou Ndione, «Les Sénégalais qui font passer leurs produits de fret par voie maritime, n'ont pas la capacité de négociation. A la limite, ils font souvent passer des contrats d'adhésion ». Et ce, dans un contexte où les armateurs de manière générale ont profité de la crise pandémique pour dicter leurs lois. Autrement dit, fixer des tarifs allant même jusqu'à les échapper des fois, avec l'arrivée dans les transactions des intermédiaires communément appelés «Fret fawders » qui achètent parfois les capacités de transport pour ensuite les revendre aux chargeurs.

Puisque pour le DG du Cosec, la hausse née de la Covid-19 doit impérativement baisser en faveur d'un retour immédiat à la situation normale, la journée du Cosec a surtout été organisée pour voir avec les partenaires, experts et autres techniciens de nouvelles autres pistes de renversement de tendance afin de faire revenir les nombreux usagers à la vie normale. Mais pour y parvenir, estime Mamadou Ndione, « il faut que ce combat-là ne soit pas un combat sénégalais, mais plutôt un combat africain prenant en compte toutes les expertises, expériences et autres propositions alternatives africaines. Ainsi, avec l'avènement en 2022 du Président Macky Sall à la tête de l'Union africaine (Ua), l'ensemble de ces réflexions seront transmises aux pays africains en faveur d'éventuelles négociations africaines avec les multinationales ».

Toutefois, indique le directeur général du Cosec, l'Afrique doit régler à long terme la question du transport maritime. Déjà, avec la Compagnie de consortium maritime (Cosama) où le Cosec détient 41 ℅ des actions, le problème du transport par fret maritime est en train de franchir des pas de géant au niveau national et sous régional. Cette compagnie qui est propriétaire des Navires "Aguène" et "Diambodj" navires cargo poursuit ses activités de transport non seulement sur la liaison Dakar/Ziguinchor, mais dans beaucoup de pays de la sous-région.

Certes un armement national dont beaucoup d'autres pays africains ne disposent pas encore, mais qui peut aussi servir de socle pour un démarrage amplifié du transport maritime en Afrique. Mais le plus important reste cependant le règlement de la baisse tarifaire au plan géopolitique et à long terme, bâtir un armement africain pour aller chercher et transporter les marchandises africaines à l'international. Aujourd'hui avec l'anacarde, les capacités de transport ont été multipliées par mille entre 2017 et 2019. Et pour cette année même, ce transport s'apprête à avoisiner les 90 tonnes.