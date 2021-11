Sénégal: Période de crise sanitaire - Le transport par fret maritime, une perte énorme pour les usagers sénégalais

Même s'il n'est encore permis d'avoir une évaluation exacte des pertes en chiffres, le transport maritime par fret a fait subir de lourdes pertes aux convoyeurs sénégalais pendant la crise pandémique. Mais pour le directeur général du Cosec, il y a toujours un effet d'évier qui permet de répercuter, mais au bout du compte c'est le panier de la ménagère qui subit. Ceci pour dire simplement que l'Etat n'est pas resté les bras croisés. Au contraire, il a eu à renoncer à plus de 40 Milliards de droits et taxes pendant cette période de vaches maigres.

D'ailleurs, selon le directeur, une décision a été prise pour maintenir les prix de certaines denrées de première nécessité. "Puisque le rôle de l'Etat est aussi de réguler, et s'il parvient à renoncer à ces fortes sommes d'argent, c'est surtout sous forme de subventions d'équilibre pour faire éviter la répercussion de cette hausse de taux de fret ", nous confie Mamadou Ndione avant de poursuivre.

" Au Sénégal, l'avantage qu'on a que le chef de l'Etat est très social. Il anticipe sur certaines questions. Tout le monde sait que les pertes subies sont astronomiques partout à l'échelle mondiale. Même les Etats-Unis ont du mal à maîtriser les taux de fret des marchandises sorties d'Asie, notamment de la Chine. Un armateur que j'ai eu à rencontrer a tout essayé pour bloquer la hausse des taux de fret, mais il n'y est pas arrivé à cause des commissionnaires de transport qui achètent les capacités de transport des navires et ils font dans la spéculation. Et pour charger dans les bateaux, il faut impérativement passer par eux. Parce que simplement, ils ont déjà bouclé et réservé les navires. Ce qui à la limite, fait aujourd'hui que ce qui se passe dans les bourses à l'échelle mondiale, est en train de se répercuter petit à petit dans le maritime et c'est dangereux pour les économies africaines qui sont pour le moment des économies importatrices nettes".

La zone de libre-échange économique entend corriger tout cela avec l'industrialisation de l'Afrique et elle est certes sur de bons rails, a-t-il estimé, mais on n'en est pas encore là. "Ce qui fait que l'urgence pour Mamadou Ndione est de faire stopper cette hausse vertigineuse et tout faire pour retourner à l'époque d'avant Covid. Et cela pour faire éviter des répercussions d'ordre social et économique.

UN COMBAT NÉCESSAIREMENT TRANSPOSABLE SUR LA TABLE DES ORGANISATIONS AFRICAINES

Compte tenu des importants enjeux qu'elle pourrait engendrer sur les économies africaines et la menace qu'elle constitue pour ces mêmes économies, la question du transport maritime par fret doit constituer une affaire de toutes les organisations africaines. Mieux celles qui se disent aujourd'hui compétentes à trouver des issues favorables à ce genre d'activités. Pour le DG du Cosec, "au niveau de ces organisations, il y a beaucoup d'efforts à faire au plan maritime. Même dans notre pays, les capacités et autres possibilités que nous confère l'économie bleue sont peu connues".

Ainsi réputé le moins coûteux parmi les différents systèmes de transport effectués dans le monde, le transport maritime comme vu par le DG du Cosec doit maintenir cette vocation de système de transport à grande échelle à des coûts unitaires réduits, afin de mieux profiter aux pays pauvres. Et pour corser la défense articulée autour de la réduction tarifaire, le Président directeur général du Cosec entend faire une tournée dans l'Union économique monétaire Ouest Africaine (Uemoa) pour un plaidoyer.

Le prétexte de ce déplacement est surtout de permettre aux acteurs africains de parler un seul et même langage. Aussi pour les sensibiliser davantage et leur offrir de nouvelles informations sur le transport maritime en plus de celles émises sous le magistère de l'ancien président Abdoulaye Diop. A l'échelle africaine, il faut le rappeler, le DG du Cosec en sa qualité de Président de l'Union des conseils des chargeurs africains a signé un Mémorandum d'Entente. Un compromis qui prend l'Union des conseils de chargeurs africains (Ucca) comme partenaire stratégique dans la résolution des problèmes logistiques pour faciliter le commerce intra-africain. Au-delà de cette dimension, un autre plaidoyer est prévu, mais cette fois en direction des chefs d'Etat africains. Surtout avec le président Macky Sall qui, compte tenu de son expérience, pourra davantage faciliter les choses.

PR IBRAHIMA KHALIL DIALLO, ENSEIGNANT A LA FACULTÉ DE DROIT A L'UCAD

" Depuis 1994, l'Uemoa n'a pas de politique maritime, il faut que le Cosec... "

Face à cette flambée vertigineuse des taux de fret sur le transport maritime, le professeur Ibrahima Khalil Diallo a sommé le directeur général du Cosec Mamadou Ndione à aller sensibiliser l'Union économique Monétaire Ouest Africaine concernant la situation dans le système de transport maritime, mieux une sensibilisation en faveur de la baisse des taux de fret en croissance depuis l'apparition de la Covid-19. Pour cet auteur contributif de la plupart des oeuvres écrites sous la bannière de l'Uemoa au profit du secteur maritime, " depuis 1994, cette organisation économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de politique maritime. L'Uemoa ne connaît la mer que quand il faut prendre les droits des douanes. Les frets maritimes, elle doit les prendre à bras-le-corps, adopter des règlements pour protéger le patrimoine économique africain. Ce que font l'Europe, la Chine et les États-Unis, l'Afrique doit le faire. On ne peut pas s'en sortir sans l'appui des Etats, sans des institutions comme l'Uemoa qui doivent le faire autant comme l'Union européenne. Pas comme ça, d'ailleurs, mais il faut qu'on les convainque, les incite à le faire, surtout leur explique parce qu'à l'Uemoa, il n'y a pas de maritiste ou autre personne qui comprend ces choses ", constate le professeur Diallo. Il a trouvé en effet que ce plaidoyer doit aussi aller en direction de l'Etat pour aussi expliquer et sensibiliser sur la situation et les risques aujourd'hui encourus.