Madagascar: Antsiranana - Les forces de l'ordre veillent à la sécurité

Depuis hier, les forces de l'ordre ont décidé d'entamer une opération de sécurisation indéterminée ayant pour but de neutraliser toute tentative de crime ou de délit à l'approche des fêtes de fin d'année pendant lesquelles le taux d'insécurité et des délinquances sont toujours en hausse.

Depuis un mois et demi, les forces de l'ordre, sous l'autorité du préfet de police et du procureur de la République, ont redéployé leurs effectifs et réservé des équipes, en particulier les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Pour commencer, quatre-vingt-six éléments mixtes, issus de la gendarmerie, de la police et de l'armée sont mobilisés pour effectuer cette mission. Ils arpentent les rues de la ville et veillent à la tranquillité publique. Ils se divisent en différentes sections afin de maitriser la situation. Ils patrouillent également les quartiers à pied et en voitures afin de rassurer les habitants. Ces derniers ont remarqué les rondes de nuit des forces de l'ordre, surtout dans les quartiers chauds comme Tanambao-V, Scama, Cité ouvrière, Ambalavola...

Beaucoup de travail

À cette occasion, les forces de l'ordre ont voulu montrer aux professionnels de la nuit ainsi qu'aux Antsiranais que la répression n'est pas leur seule mission et qu'elles veillent au bon déroulement de la vie nocturne des citoyens.

D'autres éléments de la Police nationale restent présents la nuit au commissariat pour répondre aux appels des administrés et les diriger correctement. Conflits de voisinage, tapages, ivresses sur la voie publique tels sont les cas habituels constatés durant la nuit, selon un gradé de la police nationale.

Lors de la tournée réalisée pendant les deux premières soirées, le commandant de compagnie de la gendarmerie d'Antsiranana, le capitaine Henri Stelin Totofeno n'a rien remarqué d'inquiétant, mais estime «qu'il reste encore beaucoup de travail à faire» et compte bien poursuivre les opérations de contrôle et d'assistance sur la voie publique et dans tous les quartiers. « En tout cas , nous sommes toujours là , les patrouilles veillent la nuit et nous travaillons la journée pour éviter la recrudescence du phénomène d'insécurité jusqu'à la fin d'année, pas seulement au cœur de la ville, mais dans les coins isolés », conclut-il .