Maroc: Huawei Maroc/ENSET Mohammedia - Clôture de la 6ème édition de "Huawei ICT Competition"

Casablanca — La 6ème édition de "Huawei ICT Competition" a été clôturée lors d'une cérémonie tenue vendredi à l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) de Mohammedia, au terme d'un roadshow qui aura duré 1 mois.

Au cours de ce roadshow, dont le coup d'envoi pour l'année universitaire 2021-2022 a été donné le 7 octobre à l'ENSAM Casablanca, "Huawei ICT Academy" a sillonné les quatre coins du Royaume (15 villes au total) en vue de s'associer avec les établissements d'enseignement supérieur, indique un communiqué de Huawei.

Cette initiative s'est soldée par l'inscription dans la compétition de 1.300 étudiants issus de 23 établissements publics et privés.

La cérémonie de clôture du roadshow a été marquée par la présence de plusieurs intervenants, dont le Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc, Faustin Xu, le Directeur de l'ENSET Mohammedia, Omar Bouattane, et le Président du Conseil Communal de Mohammedia Hicham Ait Menna.

Ce dernier a salué l'initiative "Huawei ICT Academy" qui "met la formation de la jeunesse marocaine, véritable richesse de notre pays, au centre de ses préoccupations, affirmant que "nous espérons pouvoir créer davantage de partenariats avec Huawei Maroc dans le futur".

Pour sa part, M. Bouattane, a soulevé l'aspect inclusif du partenariat, indiquant que "cette journée vient couronner une année fructueuse de partenariat avec +Huawei ICT Academy+. Cette collaboration nous a permis de créer un centre de formation et de certification des lauréats de l'ENSET qui pourront être opérationnels dans le domaine des technologies de l'information et la communication. Il est aussi important de souligner que ce partenariat avantageux inclut la commune ainsi que la zone industrielle afin de faire bénéficier toute la région".

De son côté, M. Xu, a assuré que Huawei Maroc porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences TIC en faveur de ses diverses parties prenantes.

"Huawei considère l'engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Notre partenariat stratégique avec ENSET Mohammedia et avec un nombre important d'écoles supérieurs et d'universités acte notre engagement pérenne en faveur des étudiants et enseignants marocains", a-t-il souligné.

Par ailleurs, la cérémonie a aussi connu la présence du professeur Azzedine Khiat qui a présenté le partenariat ENSET- Huawei ICT Academy, reconduit pour cette année universitaire.

Celui-ci vient étoffer le nombre de partenariats à l'actif du programme dans une optique de démocratisation des compétences numériques pour les jeunes marocains. De surcroît, les étudiants certifiés de l'ENSET Mohammedia se sont vus décerner des certifications.

Cet évènement signe aussi le début officiel de la compétition qui est scindée en deux parties dans un premier temps : une sélection préliminaire qui aura lieu du 15 au 18 novembre et une phase nationale du 25 au 27 décembre. Les gagnants de cette phase auront l'occasion de représenter le Maroc dans la compétition Région Afrique du Nord durant le mois de février pour décrocher une place en finale mondiale en Chine en mai.

Durant ses 20 ans d'existence dans le Royaume, Huawei Maroc a initié un ensemble de programmes afin de favoriser l'employabilité des talents marocains en renforçant leurs capacités par des soft skills dans les domaines de Big Data, de machine learning, de Routage& Communication, de Cloud Computing et d'intelligence artificielle.

Dans ce cadre, Huawei Maroc a lancé l'un des projets phares du groupe : "Huawei ICT Academy", une initiative qui a réussi à former 4 millions d'experts en technologie dans le monde en partenariat avec pas moins de 1000 universités à travers le monde.

Depuis son implémentation au Maroc, le programme "Huawei ICT Academy" a mis en place des partenariats avec un nombre important d'écoles et d'universités afin de mettre à disposition des formations au profit des étudiants et des cadres enseignants dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Grâce au programme « Huawei ICT Academy », plus de 5000 talents digitaux marocains ont été formés dans les TIC et les technologies de pointe. En outre, la « Huawei ICT Competition » offre des stages et des emplois au sein du groupe Huawei avec la possibilité de postuler à des opportunités d'études dans des universités chinoises de renom et, éventuellement, recevoir des bourses d'études et de mérite.

Huawei ICT Academy s'inscrit pleinement dans la perspective de l'entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC au service d'une éducation de qualité au Maroc.