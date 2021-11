Afrique du Nord: Un diplomate marocain salue la position constante du Royaume de Bahreïn en faveur de la question du Sahara marocain

Manama — L'Ambassadeur du Maroc au Royaume de Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, a exprimé l'appréciation et la gratitude du Royaume du Maroc au Royaume de Bahreïn pour sa position constante en faveur de la question du Sahara marocain, et ce, à travers des mesures concrètes et solidaires continues.

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse du Bahreïn (BNA), le diplomate marocain a souligné "la fierté du Maroc de cette position responsable et noble émanant de la conviction de Bahreïn à l'égard de la position juste du Maroc et en croyant en la justesse de sa cause sous les orientations du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa".

Il a également fait part de la fierté du Royaume du Maroc des récentes mesures concrètes de soutien prises par le Royaume de Bahreïn à travers l'appui des décisions prises par le Maroc pour sécuriser la zone de Guerguerat, l'ouverture d'un Consulat général à Laâyoune, et la réaffirmation de ce soutien lors du débat général de la 76-ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 septembre 2021 et lors de la quatrième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 26 octobre dernier.

D'autre part, M. Mustapha Benkhiyi a souligné que le 46e anniversaire de la Marche verte intervient dans un contexte où le Sahara marocain connaît des acquis importants à tous les niveaux, notamment la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était conforme à la position marocaine affirmant que la solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain doit être politique, réaliste, pratique, durable et fondée sur le consensus, et dans le cadre de l'exclusivité du processus onusien des tables rondes, avec la participation de toutes les parties concernées, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front polisario.

Il a ajouté que la nomination de Staffan de Mistura en tant que nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain en remplacement de Horst Köhler ravivera les chances de reprendre le processus onusien des tables rondes, notant que le Royaume du Maroc a été proactif en acceptant sa candidature partant de son engagement à soutenir les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour la recherche d'une solution politique au différend artificiel autour du Sahara marocain, et sur la base de l'exclusivité du processus onusien pour parvenir à cette solution.

En termes d'acquis diplomatiques, le diplomate marocain a noté que depuis le 45e et le 46e anniversaire de la Marche verte, sept nouvelles représentations diplomatiques ont été ouvertes, dont la première était le Consulat général du Royaume de Bahreïn à Laâyoune, et dont la dernière était le Consulat général de la République de Sierra Leone dans la ville de Dakhla, ce qui ramène à 24 le nombre total de représentations diplomatiques au Sahara marocain, dont 19 sont africaines, soit plus d'un tiers des pays africains.

Il a rappelé que cette période avait connu un changement significatif et remarquable dans la question du Sahara quand les États-Unis d'Amérique ont reconnu, le 10 décembre 2020, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara en vertu d'un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat.

Washington a concrétisé cette décision souveraine importante à travers l'ouverture d'un Consulat à Dakhla dans le Sahara marocain, qui accomplit essentiellement des missions économiques pour encourager les investissements américains et promouvoir le développement économique et social, en particulier au profit de la population des provinces du Sud du Royaume du Maroc, a-t-il dit.

L'Ambassadeur du Maroc a souligné que ces acquis au niveau diplomatique ont été réalisés "grâce au soutien de frères fidèles, à leur tête le Royaume de Bahreïn, et comme un couronnement d'une politique étrangère ciblée établie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et grâce à l'engagement personnel du Souverain dans la poursuite de la mise en œuvre de ses dispositions et Ses hautes orientations sur la nécessité de respecter les engagements du Maroc avec ses partenaires".

Au niveau du développement, l'Ambassadeur du Maroc a confirmé la poursuite de la réalisation de divers projets de développement dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé, en 2015, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et auquel un budget d'environ 10 milliards de dollars a été alloué, mettant en avant que le Nouveau modèle de développement du Royaume du Maroc lancé par SM le Roi, le 25 mai 2021, apportera à la région de larges perspectives et de nouvelles et diverses opportunités.