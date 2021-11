Maroc: Signature à Oujda du livre "Figures de la presse marocaine", publié par la MAP

Oujda — Le Centre d'études et de recherches humaines et sociales d'Oujda (CERHSO) a accueilli, vendredi, une cérémonie de présentation et de signature de l'ouvrage "Figures de la presse marocaine", réalisé par le médiateur de l'Agence marocaine de presse (MAP), Driss Ajbali.

Paru en langue française et publié par la MAP, ce livre se veut un annuaire biographique des journalistes ayant marqué la scène médiatique nationale, avec pour but de contribuer à combler le manque en écritures académiques sur la presse au Maroc.

Cette cérémonie s'est déroulée en marge de la conférence nationale sur le thème «La place des médias dans le Nouveau modèle de développement», organisée par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ)-Section de l'Oriental, avec la participation d'éminents hommes des médias.

Intervenant à cette occasion, M. Ajbali a passé en revue les étapes phares de la presse écrite au Maroc et ses spécificités, notamment la différentiation entre presse «partisane», «officielle» et «indépendante» et le «dualisme linguistique».

Selon lui, la dichotomie entre «presse partisane» et «presse privée» doit devenir caduque, et il faut juste qu'il y est «une presse qui respecte les règles du métier».

Il a aussi évoqué la difficulté d'écrire sur le journaliste marocain, qui «parle de tout mais personne ne parle de lui», d'autant plus que l'idée de départ était de parler de 50 journalistes mais a été élargie à 270.

Il y a très peu d'écrits sur les journalistes et sur l'histoire du journalisme au Maroc, a déploré M. Ajbali, notant que tout un travail académique reste à faire sur ce sujet.

La conférence nationale sur «La place des médias dans le Nouveau modèle de développement» a connu la participation du Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, du Directeur de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia, du Président du Club de la presse, Rachid Sebbahi et du Directeur régional de la Culture de l'Oriental, Montassir Loukili, et a été modérée par Mohamed Berrada, membre du bureau fédéral de la FMEJ.

"Figures de la presse marocaine", dont la version arabe sera publiée prochainement, est un annuaire biographique des journalistes de la presse écrite, de la télévision, de la radio et de la MAP, qui se veut une réelle lecture dans l'histoire du Maroc à travers les expériences de tous ces hommes de la presse marocaine.

Il s'agit également d'un travail de fond qui cadre parfaitement avec les nouvelles missions de la MAP, celles d'accompagner le secteur médiatique par la connaissance, le savoir et la recherche, a souligné M. Hachimi Idrissi, qui a préfacé l'ouvrage.

Sur le fond, il y a matière dans ce livre à faire "une sociologie du journaliste marocain. Une typologie structurée des hommes de presse, une étude sur leurs trajectoires diagonales ou une thèse universitaire sur leur impact sur la vie institutionnelle du pays, la transition démocratique ou le débat public", a relevé M. Hachimi Idrissi dans sa préface intitulée "Un travail herculéen".