Afrique du Nord: Sahara occidental - Sidi Mohamed Omar s'entretient avec Staffan de Mistura

New York (Onu) — Le représentant du Front Polisario auprès des Nations-Unies (ONU), et responsable de la coordination avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar, s'est entretenu vendredi avec l'envoyé personnel du Secrétaire général (SG) de l'ONU, Staffan de Mistura, en visite à New York, sur les perspectives du processus de paix au Sahara occidental.

"Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du Secrétariat général de l'ONU, a été l'occasion pour M. Sidi Mohamed Omar d'informer M. Staffan de Mistura sur la position du Front Polisario vis-à-vis des perspectives du processus de paix au Sahara occidental", selon l'agence de presse sahraouie (SPS).

Le SG de l'ONU avait annoncé, le 6 octobre dernier, la nomination de M. Staffan De Mistura en remplacement de M. Horst Kohler, l'ancien président allemand qui a démissionné de sa mission en mai 2019.

Dans un communiqué rendu public suite à la nomination de M. De Mistura, le Front Polisario avait rappelé que cette nomination "intervient à un moment où le processus de paix de l'ONU au Sahara occidental a connu, du 6 septembre 1991 au 13 novembre 2020, des développements extrêmement dangereux".

"Le Front Polisario, qui a démontré par des actions concrètes son véritable engagement en faveur d'une solution pacifique et durable pour la décolonisation du Sahara occidental, souligne qu'aucun processus de paix véritable, crédible et viable, qui servirait la cause de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, ne sera possible tant que l'Etat occupant du Maroc persiste, en toute impunité, dans ses actions illégales et ses tentatives d'imposer par la force un fait accompli colonial au Sahara occidental occupé".

Il avait également réaffirmé que "la seule voie" à suivre pour parvenir à une solution pacifique, juste et durable garantissant la décolonisation du Sahara occidental est de permettre au peuple sahraoui d'exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine.

Le Front Polisario avait, en outre, déclaré "attendre avec intérêt" de discuter avec le nouvel Envoyé personnel du SG de l'ONU sur la manière dont il prévoit d'accomplir sa mission en vue de permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.