Afrique: 33e tour du Faso - Le Camerounais Tella Artuce Jodele enlève la 9e étape

Le camerounais, Tella Artuce Jodele, à l'arrivée de la 9e étape.

Tella Artuce Jodele a remporté, le samedi 6 novembre 2021, la 9e étape du 33e tour du Faso courue entre Manga et Ziniaré. Le camerounais a parcouru les 128 km en 2h37mn30sec soit une vitesse moyenne de 48,720 km/h. L'allemand Daniel Bichlmann conserve son maillot jaune.

Le camerounais Tella Artuce Jodele a été le premier à franchir la lignée de la 9e étape du 33e tour du Faso, Courue entre Manga et Ziniaré. Il a parcouru les 128 km en 2h37mn30sec avec une vitesse moyenne de 48,720 km/h. 69 coureurs ont pris le départ de cette avant dernière étape du tour 2021. Deux points chauds étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier à Kombissiri (50km3) a été enlevé par le hollandais de la Global Cycling team, Jarri Travers. Il est suivi de l'allemand de Embrace the world, Benedix Anton et du malien Yaya Diallo.

Passé cette étape, la course se scinde en deux à l'entrée de Koubri avec un trio composé de Boureima Nana de l'équipe régionale du Centre, du sud-africain Samuel Mugisha et du camerounais Tella Artuce Jodele.

Ce groupe de fuyards sera au rendez-vous du second sprint à immeuble C. François (92km2) avec en tête le burkinabè, suivi du rwandais et du camerounais. L'échappée met un écart de 2mn15s avec le peloton et 1mn avec le groupé intercalé. Lentement mais surement, Les trois fuyards mettent le cap sur Ziniaré. A quelques mètres de l'arrivée, Tella Artuce Jodele se détache du lot et devance respectivement Samuel Mugisha et Boureima Nana sur la ligne.

Maillot jaune depuis la 8e étape à Pô, l'allemand de l'équipe Suisse, Daniels Bichlmann conserve sa précieuse tunique. Avec une avance de 33s sur son poursuivant, le marocain, Khafi Oussama, le sociétaire de la team Kibag-Obor-CKT est à une étape du sacre. Le premier des burkinabè, Souleymane Koné, est à 37s du maillot jaune. Le belge, Wouters Rutger conserve le maillot vert. Tout comme lui, l'algérien, Hamzi Yacine et Paul Daumont préservent respectivement les maillots rose des points chauds et du meilleur jeune. La dernière étape, longue de 129km5 se dispute demain entre Kombissiri et Ouagadougou avec un circuit fermé.