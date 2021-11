Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Djamel Belmadi dévoile sa liste avec pas moins de 6 changements

Djamel Belmadi a dévoilé une liste de joueurs pour la date FIFA de novembre avec pas moins de 6 changements à la clé.

Les 25 Verts concernés par les deux rencontres contre le Djibouti et le Burkina Faso, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, sont connus.

L'Algérie vient de dévoiler la liste des 25 joueurs convoqués par Djamel Belmadi pour le prochain rassemblement des Fennecs. Riyad Mahrez et sa bande affronteront Djibouti et le Burkina Faso le 12 et le 16 novembre.

Le gardien Moustapha Zeghba, les défenseurs Mehdi Tahrat, Ayoub Abdellaoui et Réda Halaïmia, le milieu Farid Boulaya et l'attaquant Mohamed El Amine Amoura retrouvent en effet les Fennecs, tandis que le gardien Abderrahmane Medjadel, les défenseurs Mehdi Zeffane, Abdel Medioub, Houcine Benayada et Mohamed Fares et le milieu Hicham Boudaoui sortent du groupe.