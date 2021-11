Ile Maurice: Hôtellerie - NMH maintient sa première position malgré un CA réduit à Rs 5,6 Mds

Avec la réouverture des frontières le 1er octobre aux voyageurs étrangers, l'industrie hôtelière peut respirer. Tout comme l'économie qui s'appuie sur la contribution de cet important pilier économique : 24 % du PIB en une période normale, l'emploi de 10 000 personnes et des revenus en devises étrangères de Rs 63 milliards pour le pays en 2019. Pour autant le classement des établissements hôteliers paru dans l'édition 2021 du Top 100 Companies n'a pas changé.

Le groupe hôtelier New Mauritius Hotels (NMH) maintient sa position de leader avec un chiffre d'affaires (CA) réduit toutefois à Rs 5,6 milliards pour les neuf mois se terminant au 30 juin 2020. Et ce, comparé à Rs 10 milliards et Rs 9,6 milliards pour les mêmes périodes en 2018 et 2019 respectivement. L'effet économique de la fermeture des frontières en 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19 est venu mettre ce groupe à genoux. D'ailleurs, celui-ci a encaissé des pertes de Rs 773 millions pour la même période de 2020.

La publication du groupe La Sentinelle souligne que NMH est suivi du groupe Lux Island Resorts avec un chiffre d'affaires de Rs 4,8 milliards réalisé au 30 juin 2020. Toutefois, pour la période correspondante en 2021, les résultats se sont subitement dégradés.

L'impact du Covid-10 couplé à la fermeture des frontières depuis mars 2020 a influé négativement sur la trésorerie de Lux Island Resorts Ltd qui au 30 juin 2021 a subi des pertes de Rs 1 milliard. Quant au chiffre d'affaires, il s'élevait à la même période à Rs 2,3 milliards.

À la troisième position, figure le groupe Veranda Leisure & Hospitality qui a aligné un chiffre d'affaires de Rs 2,2 milliards au 30 juin 2020 et des pertes de Rs 100 millions pour la même période.

Dans la foulée, Top 100 Companies souligne la bonne performance financière de trois hôtels qui, malgré le Covid-19, parviennent à maintenir la tête hors de l'eau et... à afficher des résultats positifs. Il s'agit d'Anahita Hotels, classé sixième hôtel sur la liste avec des bénéfices bruts de Rs 66,8 millions et un chiffre d'affaires de Rs 997 millions au 30 juin 2020. Idem pour Holiday Bungalows Co Ltd qui a généré des profits avant impôt de Rs 18 millions au 30 juin 2020, alors que Bagatelle Hotel Operations Co Ltd a enregistré des profits avant impôt de Rs 11,8 millions.

Hormis ces trois établissements hôteliers, les 32 autres classés sur la liste du Top 100 Companies croulent sous des pertes. D'ailleurs, le secteur hôtelier, précise la publication, a subi des pertes consolidées de Rs 7,2 milliards en 2020 alors que le chiffre d'affaires combiné était de Rs 25,4 milliards, en baisse de 41 % comparé à la période précédente.