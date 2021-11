Congo-Brazzaville: Meurtre du secrétaire général de la Bouenza - trois présumés auteurs du forfait arrêtés

Deux mois après l'assassinat du secrétaire général du département de la Bouenza, Ferdinand Itoua Odzika, les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur trois présumés auteurs du forfait. Ces assassins ayant avoué les faits ont été présentés à la presse, le 5 novembre à Brazzaville, par le haut commandement des forces de police.

Le secrétaire général du département de la Bouenza avait été retrouvé mort dans sa maison à Madingou, la nuit du 31 août dernier, mains et jambes liées et la bouche bandée. L'affaire ayant fait un tollé dans le pays, une enquête policière avait été diligentée pour traquer les contrevenants. La recherche a abouti à l'interpellation de trois suspects, présumés auteurs du meurtre de Ferdinand Itoua Odzika.

Reconstituant les faits, en présence du commandant en second des forces de police, André Fils Obami-Itou, le directeur de la police judiciaire, le colonel Okemba, a fait savoir qu'ils étaient cinq, tous de nationalité congolaise, à avoir commis le forfait, et deux ont réussi à s'éclipser au-delà du territoire national, juste après le meurtre. Les trois brigands présentés sont Nzelomona Hobri, Clèbe Bissombolo et Maboungou Ngoma.

« L'enquête que nous avons diligentée a permis l'interpellation et l'arrestation de trois jeunes, qui du reste ont reconnu les faits. Ils étaient au nombre de cinq à avoir participé à l'opération, et deux d'entre eux se sont échappés et se trouvent actuellement hors du territoire national. Mais nous savons déjà là où ils sont. Dans le cadre la collaboration que nous avons avec les services de sécurité des pays voisins, nous allons toujours mettre la main sur eux afin qu'ils répondent de leurs actes », a promis le colonel Okemba.

Interrogés, ces malfrats ont tous reconnu les faits pour lesquels ils sont arrêtés. Selon eux, chaque fois que le secrétaire général allait ou revenait de son bureau, il portait toujours un gros sac, dont ils imaginaient être plein d'argent. C'est ainsi que ces malfaiteurs ont muri l'idée d'aller cambrioler en son domicile, sachant préalablement que la deuxième personnalité du département vivait seul.

Ces derniers ont tenté deux premières tentatives sans succès. Après avoir batti d'autres stratégies et renforcé leur arsenal, les voleurs ont, le 31 août 2021 au milieu de la nuit, réussi à pénétrer le domicile du regretté Ferdinand Itoua Odzika.

« Lorsque nous sommes arrivés cette nuit-là, nous avons ouvert la porte centrale pendant qu'il dormait. N'ayant pas retrouvé quelque chose d'important au salon, nous avons défoncé la porte de la chambre avec l'arrache-clous. Confiant de son gabarit, il a pensé nous combattre mais nous lui avons dit que nous n'étions pas venus pour le tuer, plutôt pour lui dérober de l'argent. Hélas, il s'était entêté. Nous l'avions donc immobilisé avant de le ligoter les jambes et les bras, puis bandé sa bouche avec ses propres draps. Dommage, dans sa chambre, nous n'avions trouvé que la somme de 185 000 F CFA », a témoigné Clebe Bissembolo, l'un des malfrats.

A la question de savoir s'ils étaient commandités par quelqu'un, ces derniers ont été clairs. « Lorsque le secrétaire général s'est évanoui, nous avons pris peur parce qu'en réalité, nous n'étions pas venus pour l'assassiner. Avant de partir, nous lui avons déversé de l'eau, de sorte qu'il maintienne sa respiration. Même si les gens disent qu'un homme politique nous l'a recommandé, cela n'était pas le cas », a-t-il renchéri.

Les trois présumés criminels seront transférés au tribunal de Madingou pour le reste de la procédure judiciaire, ont affirmé les responsables du haut commandement des forces de police.