Afrique: Elections à l'UPJ - Le Tchad et le Congo partagent la même vision

Les deux pays ont décidé de mutualiser des efforts et leurs réseaux en vue de gagner ensemble le pari des élections de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ) qui se tiendront en marge du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

Le quatrième congrès ordinaire de l'UPJ se tiendra du 15 au 18 novembre à Niamey, au Niger. Le Congo est candidat à la présidence de cette organisation et le Tchad vise, quant à lui, la vice-présidence. Les deux pays partagent la même vision de contribuer efficacement à l'émergence de l'UPJ et surtout le renforcement du rayonnement de la diplomatie et le leadership de l'Afrique centrale au niveau continental et international.

Les deux pays ont défini les stratégies lors d'une audience que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, assurant l'intérim de Hugues Ngouélondélé, a accordée à Sébastien Mbaigolmem, ministre secrétaire d'Etat en charge de la Jeunesse, aux Sports et de l'Entrepreneuriat du Tchad.

Le Congo et le Tchad, a reconnu le représentant tchadien, sont des pays amis et frères de longue date. C'est dans cette vision que son pays a estimé nécessaire de diligenter une mission à Brazzaville pour obtenir le soutien du Congo.

« Nous voulons développer ensemble des stratégies puisque le Tchad et le Congo ont présenté deux candidatures. Il va de soi que le Tchad et le Congo puissent se mutualiser des efforts ensemble pour booster leur candidature. C'est ce qui justifie notre présence au Congo et qui justifie l'audience avec le ministre », a commenté Sébastien Mbaigolmem.

Les deux pays ambitionnent donc de drainer un maximum de financement de projets en faveur de l'Afrique centrale en général, et du Congo en particulier.