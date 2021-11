Gabon: La première édition de l'AEHG célébrée à l'UOB

L'association des étudiants handicapés du Gabon a livré le rapport de la première édition de l'étudiant handicapé, célébré en avril dernier. Les échanges tournaient autour du thème, formation, accompagnement et insertion socio-professionnelle de l'étudiant handicapé.

A peine a-t-elle soufflé sa première bougie que L'AEHG (L'association des étudiants handicapés du Gabon) a, par la même occasion, célébré la première édition de l'étudiant handicapé. C'est dans les locaux de l'Université Omar Bongo que les conviés ont été reçus.

Le thème « Formation, accompagnement et insertion socio-professionnelle de l'étudiant handicapé », met en lumière, la volonté des étudiants en situation d'handicap de s'intégrer dans la société. Au cours des échanges, ils ont déploré le fait que les textes qui les protègent au Gabon ne soient pas appliqués notamment « la loi 19/95 du 13 février 1996 portant protection sociale des personnes handicapées en république gabonaise ». Se sentant constamment marginalisés, les étudiants handicapés ont du mal à se frayer un chemin et encore plus dans le milieu professionnel.

Des pistes de solutions ont été proposées afin de pallier aux difficultés que rencontrent au quotidien ces citoyens. Pour ce qui est de la formation et l'accompagnement, le Directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a demandé « la liste de tous les étudiants handicapés afin qu'il résolve ces hantises à l'octroi de bourse et des modalités d'inscription ». Les représentant de l'Office national de l'emploi (ONE) se sont penchés sur la question de l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant handicapé. La démarche à suivre est exceptionnelle dans leur cas « l'étudiant handicapé ou le chercheur d'emploi en situation de handicap, devra se rapprocher de la Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS) en vue de composer un dossier qui sera transféré par la suite à l'ONE ».

De cette première édition, le message à retenir est que le handicap ne devrait pas être un frein en soi, que la personne handicapée, en particulier l'étudiant vivant avec un handicap, ne devrait pas être chosifiée ou se faire passer pour une personne vulnérable. Elle devra plutôt développer des capacités qui puissent valoriser son intellect et exploiter tous les domaines qui visent à favoriser son bien-être, notamment l'entreprenariat et le numérique.

L'Association des Etudiants Handicapés du Gabon, a à cœur de défendre les droits des étudiants ayant un handicap.