Afrique: "Les changements climatiques affectent le quotidien des Femmes et des jeunes au premier plan" Pépécy Ongouliguendé

interview

Présente actuellement à Glasgow où se déroule la Cop26, la présidente de l'Ong Malachie, Pépécy Ongouliguendé a répondu aux questions de Gabonews sur le sujet du changement climatique. Cette Organisation non gouvernementale et actrice de la société civile gabonaise, est lauréate du Premier Prix Agathe Okoumba D'Okwatsegue pour la Défense des Droits des Femmes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, Édition 2021.

Bonjour Madame, vous êtes de la société civile gabonaise.Que représente ce rendez-vous de la Cop26 pour le Gabon et le monde entier ?

En qualité d acteur de la Société civile oeuvrant dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable/agenda 2063/Décennie de la femme gabonaise/Programme Gabon égalité, l'Ong Malachie est fière d'être à la COP 26 de Glasgow. Cette Cop est considérée comme la Cop du dernier et meilleur espoir à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius maxi, conformément à l' accord de Paris lors de la Cop 21.Tous les voyants sont au rouge au tableau de bord climatique et les promesses de financement n'ont malheureusement pas été réalisées. Au cours de cette rencontre mondiale sur le Climat, trois grands points sont à l'ordre du jour : Atténuation, Adaptation et Financement.

La Justice climatique équivaut à l'égalité des Droits entre hommes et femmes.Le Plan d'Accélération Génération Égalité du Forum de Paris en a fait un axe primordial. Les changements climatiques affectent le quotidien des Femmes et des jeunes au premier plan. Ils doivent constituer le socle de la solution à travers leur implication dans tous les processus, discussions, négociations...L' inclusion est le gage de réussite de toutes les stratégies et politiques d' Adaptation et Atténuation. L'Ong Malachie est présente pour relayer le message des communautés locales, faire des Plaidoyers, mutualiser les expériences et mobiliser les partenaires et Financements afin d'accompagner les politiques nationales pour un impact réel auprès de toutes les couches de la population. Si l'action institutionnelle matérialisée par le leadership international du Président de la République,Chef de l État,Son Excellence Ali Bongo Ondimba est indéniable, l'inclusion reste le plus grand défi de la Stratégie nationale. En effet, la faible implication effective de la société civile, du secteur privé et des communautés locales limite l'atteinte de résultats palpables dans le quotidien des citoyens.

Qui est ce qui peut justifier l'absence remarquée des femmes et surtout de la société civile dont vous êtes membres ?

Comment comprendre qu'à un rendez-vous aussi important, les parties prenantes ci-dessus énumérées n'ont pas été associées ! Le coût élevé de la participation en termes de logistique est hors de portée de la société civile bien qu'étant un catalyseur et mobilisateur de fonds, à l exemple des Organisations de la Société Civile(OSC) des peuples autochtones de la République Démocratique du Congo qui ont obtenu de très gros financements grâce à la valorisation de leur savoir faire traditionnel en matière de Préservation des forêts. C'est ici l'opportunité de faire un plaidoyer pour une représentativité d' au moins 30 pour cent de femmes issues de tous les horizons dans la délégation gabonaise qui accompagnera le Président de la République à compter de 2022 pour être en phase avec le Programme Gabon-Égalité qui a inscrit parmi les 33 mesures urgentes, la participation des Femmes Leaders aux Agendas internationaux.

Qu'attendez vous de rendez-vous de Glasgow pour les pays africains qui subissent les conséquences de changement climatique ?

Au regard des coûts exorbitants et des contraintes sanitaires liées au coronavirus, L'Ong Malachie a fait preuve de résilience pour ne pas rater ce grand rendez-vous de l'histoire à Glasgow et remercie tous les partenaires. Si nous agissons maintenant ensemble, nous pouvons protéger notre précieuse planète. Cela passe par une appropriation et responsabilité collective de tous ces enjeux et défis souvent exprimés en langage scientifique complexe, mais en réalité, à la portée de tous à l'exemple des Contributions Nationales Déterminées, Crédit carbone....Une Gouvernance nationale intégrale caractérisée par un partage des fruits issus des efforts consentis est à construire pour atteindre des résultats probants.

Rappellons que l'Ong Malachie est lauréate du Premier Prix Agathe Okoumba D Okwatsegue pour la Défense des Droits des Femmes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, Édition 2021 et qu'elle s'est engagée à porter très haut le flambeau de cette prestigieuse Distinction du Leadership Féminin gabonais.