Congo-Brazzaville: Vie associative - Esther Egnouka prend la tête de la PSEEC

Au terme de deux jours de travaux, la deuxième session du Conseil national de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo (PSEEC), tenue du 4 au 5 novembre à Brazzaville, a retenu la candidature d'Esther Egnouka pour présider aux destinées de l'organisation pendant les cinq années à venir.

Etudiante en première année de maîtrise, option journalisme à l'Université Marien-Ngouabi, Esther Egnouka dirigera la structure avec un nouveau bureau de huit membres.

Aussitôt après sa prise de fonction, la nouvelle présidente de la PSEEC a promis de tout mettre en œuvre pour la bonne marche de la structure. « Je veillerai surtout à la question du genre », a-t-elle assuré.

Tenue sur le thème « Education nationale : les défis d'amélioration du système, procédure syndicale de revendication, combat des jeunes filles », la deuxième session du Conseil national de la PSEEC a connu la participation d'anciens animateurs de cette structure, notamment son président fondateur, Jean- Paul Efaka; le directeur de cabinet du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Athanase-Jaurès Moussoungou; et bien d'autres.

Ce dernier a exhorté la PSEEC à se référer aux lois et règlements de la République en toute circonstance dans sa démarche afin de justifier sa manière de faire, son leadership car une organisation de défense des intérêts moraux et matériels des élèves et étudiants n'est pas un parti politique ni un démembrement d'un parti politique mais plutôt un partenaire de l'Etat.

« Elle doit donc travailler en harmonie avec les pouvoirs publics afin de relever ensemble les défis de l'école qui est un sanctuaire de la connaissance et du bon sens », a-t-il indiqué. Notons que les deux ont tour à tour animé des panels sur le parcours de l'organisation.

Dans son propos préliminaire servant de mot d'ouverture, le président national sortant, Carmel Koumba, a rappelé à l'auditoire que l'objectif de cette deuxième session était de discuter des questions qui concernent les élèves et étudiants du Congo, de l'apport et de la contribution des apprenants dans le système éducatif mais aussi de souligner et tirer au clair toutes les difficultés sinon les batailles auxquelles sont confrontées les jeunes filles et femmes dans le processus de l'éducation nationale.

Ce dernier a, en outre, souligné que la PSEEC est un partenaire de l'Etat et du gouvernement depuis les années 2003, avant de revenir sur son bilan. S'agissant justement de ce bilan, il a dit retenir de son mandat les célébrations des journées spéciales dédiées aux questions du genre et des droits de la jeune fille en milieu scolaire, les initiatives des activités « Octobre rose » en milieu scolaire et universitaire, celles dédiées à la lutte contre le cancer. La célébration des journées civiques rimant avec la journée nationale de lutte contre l'incivisme au niveau national d'où la création dans tous les établissements de l'enseignement secondaire des cercles de conscientisation contre l'incivisme. « Voilà en gros le travail que nous avons fait pendant notre mandat à la tête de la PSEEC », a conclu Carmel Koumba.