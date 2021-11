Algérie: JM Oran-2022 - Une commission mixte pour choisir les établissements hôteliers

Oran — Une commission mixte de wilaya a entamé récemment des sorties sur terrain dans le but de recenser les établissements hôteliers qui seront éventuellement concernés par la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévu l'été prochain à Oran, a appris l'APS auprès du directeur local du tourisme et de l'artisanat, Kaïm Benamar Belabbes.

Cette commission, constituée, outre de la direction du tourisme et de l'artisanat, des représentants des directions du commerce, de la santé et de la gendarmerie et de la sûreté nationales, devra arrêter la liste définitive des établissements hôteliers retenus pour accueillir les délégations officielles lors des JM "avant le 31 mars prochain", a précisé le même responsable.

Plusieurs critères seront pris en considération dans le choix de la liste finale et qui obéiront notamment aux conditions prescrites sur le cahier des charges établi par les organisateurs des JM, a encore souligné M. Kaïm, qui n'a toutefois pas fixé le nombre des établissements en question qui composeront la liste finale des établissement d'hébergement et de restauration des hôtes de la capitale de l'Ouest lors du rendez-vous sportif méditerranéen programmé du 25 juin au 5 juillet 2022.

"Nous avons retenu deux plans A et B pour faire face à toutes les éventualités. Le plan A concerné les établissements classés 3, 4 et 5 étoiles implantés dans la wilaya d'Oran, alors que le plan B est réservé au reste des établissements, et ce, pour avoir le maximum de lits à notre disposition lors des JM", a-t-il expliqué.

Le directeur du tourisme a, en revanche, écarté l'idée de solliciter les services d'autres établissements hôteliers situés dans le territoire des wilayas avoisinantes, telle Mostaganem, estimant que le parc hôtelier dont dispose Oran "suffit largement pour répondre aux besoins des organisateurs des JM".

Entre 4.000 et 5.000 sportifs représentants 25 pays sont attendus pour participer aux prochains JM, dont les inscriptions finales débuteront le 17 janvier prochain, selon les organisateurs. Les sportifs seront hébergés au niveau du village méditerranéen qui est pratiquement prêt pour être réceptionné, et dont la capacité d'accueil est estimée à 4.200 lits.

Itinéraires touristiques et expositions d'artisanat en préparation

La mission de la direction du tourisme et de l'Artisanat ne se limitera pas à assurer l'hébergement des délégations étrangères uniquement pendant les jeux, car sa contribution à cet événement important comprend également deux autres axes, comme l'a indiqué le premier responsable en charge du secteur dans la capitale de l'Ouest.

Le deuxième axe de préparation des JM confié à la direction du tourisme est lié "au choix des itinéraires touristiques situés au niveau de la wilaya d'Oran, un travail mené en coordination avec l'Office national du tourisme, dans le cadre de la réactivation du bus touristique visant à promouvoir les sites en la matière au niveau du siège de l'Office local du tourisme", selon M. Kaïm.

Quant au troisième axe sur lequel travaille la même direction, il est lié à l'artisanat. A ce propos, M. Kaïm a informé que ses services font "un grand travail sur le terrain pour choisir les sites qui abriteront les expositions des produits de l'artisanat national pendant les jeux".

A cet effet, un recensement des places et espaces publics du territoire de la wilaya est en train de s'effectuer pour accueillir les expositions en question.

Une autre exposition aura également lieu au niveau du village méditerranéen pour promouvoir l'artisanat national compte tenu de la large participation attendue des athlètes étrangers à l'occasion, a-t-il conclu.