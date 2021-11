Maroc: Rabat - L'AREF célèbre le 46ème anniversaire de la Marche Verte

Rabat — L'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra a célébré, samedi, le 46ème anniversaire de la Marche Verte, sous le slogan "La Marche Verte, une épopée pour les aînée et une fierté pour les jeunes générations".

En présence de personnalités politiques, académiques, éducatives, ainsi que des parents et enseignants, des élèves ont présenté une reconstitution de cet événement historique et des chants patriotiques.

Le directeur l'AREF, Mohamed Aderdour, a souligné, à cette occasion, que cette célébration est l'occasion de se remémorer la portée historique de cet événement phare et d'inculquer les valeurs de citoyenneté et de patriotisme aux générations futures.

La Marche Verte est un exemple de la mobilisation nationale et de la fierté d'appartenance au Royaume, a-t-il indiqué, relevant que cette étape cruciale de l'histoire contemporaine témoigne de l'attachement inébranlable du peuple marocain à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale.

Pour sa part, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération Mustapha El Ktiri n'a pas manqué de mettre en avant "le génie" de Feu Sa Majesté Hassan II, qui, par son choix pacifique et son appel à la Nation, a pu récupérer les provinces du Sud du Royaume et consacrer la souveraineté nationale sur le Sahara.

La Marche Verte est avant tout une mobilisation humaine sans précédent avec plus de 350.000 hommes et femmes venus des quatre coins du Royaume pour rallier les provinces sahariennes, unis par l'esprit patriotique et la volonté de voir un Maroc libre et uni, a-t-il relaté.

M. El Ktiri a appelé les établissements scolaires à inculquer les valeurs de loyauté, de citoyenneté et de patriotisme aux élèves, saluant l'organisation de cette manifestation qui traduit la volonté de la perpétuation de cet esprit auprès des générations montante.

De son côté, le président du Centre atlantique des études stratégiques, Abderrahim Manar Slimi, a relevé que la Marche verte est une action unique en son genre dans le monde de par son caractère pacifique, qui a illustré la maturité politique et diplomatique du Royaume.

M. Manar Slimi a mis en lumière le développement indéniable que connaissent les provinces du Sud, notamment en matière d'infrastructures, faisant d'elles un hub régional et une destination pour les investissements.