Congo-Brazzaville: Disparition de Clément Mouamba - Un livre de condoléances ouvert à la primature

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a officiellement rendu hommage, le 5 novembre à Brazzaville, à l'ancien chef du gouvernement, Clément Mouamba, décédé le 29 octobre dernier à Paris, en France, en inaugurant le livre de condoléances ouvert pour la circonstance.

Outre la signature du livre de condoléances qui restera ouvert dans le hall de la primature pour permettre à tous ceux qui ont connu l'ancien Premier ministre de pouvoir témoigner, la cérémonie d'hommage a été marquée par une revue de troupes, l'observation d'une minute de silence et de la sonnerie aux morts.

« ... tu auras été et seras pour longtemps un repère important dans ma carrière et dans ma vie. Par cet acte, j'anticipe simplement la longue chaîne de témoignages que tes anciens collaborateurs qui t'ont côtoyé et accompagné pendant ta riche carrière vont à tour de rôle porter dans ce livre, ouvert pour la circonstance. Il sera, pour chacun de nous, question de rappeler les riches souvenirs, enseignements et bonnes pratiques que nous avons retenus de toi et qu'il nous faut transmettre aux générations futures dans un élan d'altruisme et d'allocentrisme de sorte que la nation entière profite de ton expérience, de ton patriotisme et de ton dévouement au service de la République et de la mère patrie... », a écrit Anatole Collinet Makosso dans le livre de condoléances ouvert à la primature.

Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence des cadres et agents de la primature, ainsi que ceux des structures rattachées, notamment la Direction centrale des logements et bâtiments administratifs et l'Autorité de régulation des marchés publics.